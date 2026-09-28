Le TER étend son réseau jusqu’à l’AIBD

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans le développement de son système de transport ferroviaire. Ce lundi 28 septembre 2026, le Ministre des Transports terrestres et aériens, Monsieur Serigne Abdoul Ahad NDIAYE, a procédé à la mise en service de la deuxième phase du Train Express Régional, avec l’ouverture au public de la section reliant Diamniadio à l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD).

Cette nouvelle étape s’inscrit dans la vision de Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Président de la République, et sous la conduite du Premier ministre, Monsieur Ahmadou Al Amine LO, pour la modernisation des infrastructures et l’amélioration des conditions de mobilité des populations.

Après avoir permis de relier Dakar à sa banlieue puis à la nouvelle zone économique et industrielle de Diamniadio, le TER dessert désormais directement la zone aéroportuaire de Diass. Avec cette extension, le réseau relie désormais Dakar, Diamniadio et l’Aéroport International Blaise Diagne, renforçant ainsi la connexion entre la capitale, le principal pôle économique émergent du pays et sa plateforme aéroportuaire internationale.

La nouvelle section représente environ 19 kilomètres de ligne ferroviaire en double voie électrifiée. Elle porte le linéaire total du TER à 55 kilomètres entre Dakar et l’AIBD et permet désormais d’effectuer le trajet entre le centre de Dakar et l’aéroport en environ 55 minutes.

Au-delà de la réalisation d’une nouvelle infrastructure ferroviaire, cette mise en service constitue une nouvelle offre de mobilité pour les voyageurs, les travailleurs de la plateforme aéroportuaire, les entreprises, les populations des territoires desservis et les visiteurs du Sénégal. Elle doit contribuer à réduire les temps de déplacement, à offrir une alternative performante au transport routier et à améliorer l’organisation des déplacements quotidiens.

UNE INAUGURATION DEPUIS L’AIBD JUSQU’À DAKAR

La cérémonie officielle d’inauguration s’est déroulée ce lundi 28 septembre 2026 autour d’un parcours inaugural reliant l’Aéroport International Blaise Diagne à Dakar.

Le Ministre des Transports terrestres et aériens Monsieur Serigne Abdoul Ahad NDIAYE est arrivé à 10h00 accompagné de ses homologues, Monsieur Déthié FALL, Ministre des infrastructures et Monsieur Idrissa SAMB, Ministre de l’emploi et de la formation professionnelle et technique. Ils ont été accueillis par les autorités administratives ainsi que par les responsables des principales structures mobilisées autour du projet, notamment le Directeur général de l’AIBD, le Directeur général de la SENTER et le Secrétaire général de l’APIX.

Après la séquence d’accueil, la délégation s’est dirigée vers l’aérogare TER de l’AIBD, où s’est tenue la cérémonie symbolique d’ouverture de la nouvelle infrastructure.

La coupure du ruban a constitué le premier temps fort de cette inauguration. Elle a été suivie d’une remise symbolique de la clé de l’infrastructure. Le SG de l’APIX a remis la clé au Ministre des Transports terrestres et aériens, avant que celui-ci ne la transmette au Directeur général de la SENTER Monsieur Ibrahima NDIAYE, matérialisant symboliquement le passage de la réalisation de l’infrastructure à son exploitation commerciale.

Une photo officielle a ensuite réuni les autorités et les responsables des structures impliquées dans le projet.

Le Ministre et la délégation ont ensuite découvert les installations de la gare TER de l’AIBD. Une présentation du fonctionnement de la gare et des dispositifs d’accueil et d’accès au train a été effectuée avant l’embarquement.

Ensuite, le TER a quitté l’AIBD en direction de Dakar pour le parcours inaugural.

Le trajet a permis de traverser les différentes gares de la nouvelle section. Une séquence particulière a été organisée à Diamniadio, où le Ministre a été accueilli par le Préfet de Rufisque, qui a ensuite rejoint la délégation à bord du train.

Le parcours s’est poursuivi jusqu’à Dakar.

À l’arrivée à la gare de Dakar, le Ministre a été accueilli par le Préfet de Dakar. La cérémonie s’est poursuivie sur le parvis de la gare avec des prestations culturelles et sportives.

À l’issue de ces animations, le Ministre des Transports terrestres et aériens a prononcé sa déclaration de clôture en français, suivie d’un résumé en wolof, mettant officiellement fin à la cérémonie.

UNE DEUXIÈME PHASE QUI CHANGE L’ÉCHELLE DU TER

La Phase 2 du TER comprend une nouvelle ligne ferroviaire en double voie électrifiée entre Diamniadio et l’AIBD, des équipements de signalisation modernes et des infrastructures permettant d’assurer l’exploitation commerciale de la nouvelle section.

La Phase 2 s’accompagne également de l’acquisition de sept nouvelles rames bimodes, capables de fonctionner à la fois à l’électricité et au gasoil. Ces nouvelles rames portent le total du TER à 22 rames.

La nouvelle infrastructure est conçue pour permettre des vitesses pouvant atteindre 160 km/h sur les sections concernées.

L’extension vers l’AIBD comprend également la réalisation de la nouvelle aérogare TER de l’aéroport, conçue pour faciliter la connexion directe entre le transport ferroviaire et le transport aérien.

Elle s’inscrit enfin dans une perspective plus large avec la réalisation future de la gare emblématique et moderne de Sébikotane, conformément à la décision du Président de la République.

UN NOUVEAU PLAN DE TRANSPORT POUR RENFORCER LA FRÉQUENCE

La mise en service de cette nouvelle section s’accompagne d’un nouveau Plan de Transport destiné à renforcer la fréquence et la régularité du service.

Sur l’axe Dakar–Diamniadio, la fréquence est désormais portée à un train toutes les 8mn, contre 10mn auparavant.

Entre Diamniadio et l’AIBD, un train circule toutes les 24 minutes, soit une fréquence inférieure à une demi-heure.

Ce nouveau dispositif vise à accompagner l’extension du réseau, à renforcer l’offre disponible et à faciliter les déplacements entre Dakar, Diamniadio et la plateforme aéroportuaire.

UNE SEMAINE DE GRATUITÉ POUR PERMETTRE AUX POPULATIONS DE DÉCOUVRIR LA NOUVELLE DESSERTE

À l’occasion de la mise en service de la Phase 2, le Ministre des Transports terrestres et aériens Serigne Abdoul Ahad NDIAYE a annoncé une mesure exceptionnelle destinée à permettre au plus grand nombre de découvrir le nouveau tronçon. Du lundi 28 septembre au dimanche 4 octobre 2026 inclus, le TER est gratuit sur la nouvelle section Diamniadio–AIBD. Cette mesure accompagne le lancement commercial de la nouvelle desserte et doit permettre aux populations, aux travailleurs, aux voyageurs et aux visiteurs de découvrir les nouvelles possibilités offertes par le réseau.

SÉBIKOTANE : UNE GARE EMBLÉMATIQUE ET UNE SOLUTION TRANSITOIRE

La desserte de Sébikotane constitue un autre volet important de la Phase 2.

Le Président de la République a décidé la construction d’une gare emblématique et moderne à Sébikotane, afin de répondre aux besoins exprimés par les populations.

Les entreprises chargées des travaux ont été désignées. Les procédures de passation des marchés sont achevées et les opérations liées à l’installation des chantiers ont démarré.

Dans l’attente de la livraison de cette future gare, le Ministre des Transports terrestres et aériens Monsieur Serigne Abdoul Ahad NDIAYE a décidé de mettre en place une navette bus entre Sébikotane et Diamniadio.

Cette liaison transitoire doit permettre aux populations de Sébikotane de rejoindre le réseau TER en attendant la mise en service de la gare.

UN TER QUI A DÉJÀ TRANSPORTÉ PLUS DE 100 MILLIONS DE VOYAGEURS

La mise en service de la Phase 2 intervient alors que le TER vient de franchir un seuil symbolique majeur.

Le réseau a dépassé la barre des 100 millions de voyageurs transportés depuis sa mise en service.

Ce résultat traduit l’intégration progressive du TER dans les habitudes de déplacement des populations et souligne l’importance prise par le réseau dans le système de mobilité de l’agglomération dakaroise.

Cette progression s’accompagne d’une exigence accrue sur la qualité du service.

Lors de la cérémonie, le Ministre des Transports terrestres et aériens a notamment insisté sur la nécessité de maintenir, dans la durée, un haut niveau de ponctualité, de régularité, de sécurité, de propreté et d’information des voyageurs, tout en accordant une attention particulière à la maintenance des infrastructures et des équipements.

Pour le Ministère, la réussite du TER ne se mesure pas uniquement à la réalisation des infrastructures, mais également à leur capacité à rester performantes et fiables dans la durée.

LE TER, UN MAILLON ESSENTIEL DE LA MOBILITÉ DES JOJ DAKAR 2026

L’ouverture de la Phase 2 intervient à quelques semaines de la tenue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Le TER constitue un élément important du dispositif de mobilité mis en place à l’occasion de cet événement international. La desserte de l’AIBD renforce notamment la connexion entre la principale plateforme aéroportuaire du Sénégal, Dakar et les différents pôles desservis par le réseau ferroviaire. Le TER contribuera ainsi aux déplacements des délégations, des athlètes, des officiels, des spectateurs et des visiteurs attendus au Sénégal.

Le Ministère des Transports terrestres et aériens salue à ce titre l’implication du COJOJ, dont le suivi des différents jalons liés aux infrastructures et à la mobilité a accompagné la préparation des Jeux.

UNE AMBITION FERROVIAIRE QUI SE PROLONGE JUSQU’EN 2050

La mise en service de la Phase 2 ne constitue pas un point d’arrivée. Elle s’inscrit dans une ambition ferroviaire beaucoup plus large portée par le Gouvernement.

L’objectif annoncé est de parvenir à la construction de 2 000 kilomètres de voies ferrées à écartement standard à l’horizon 2050.

Cette ambition s’inscrit dans l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050 et vise à renforcer progressivement le maillage ferroviaire du territoire national.

Dans cette perspective, l’extension du TER vers Thiès constitue un autre jalon prioritaire.

Le financement des études techniques et environnementales de cette extension est bouclé, avec la participation de l’État du Sénégal, de l’Agence française de Développement et de l’Union européenne, pour un montant global de 6,5 milliards de FCFA.

Cette prochaine étape doit permettre de poursuivre l’extension du réseau ferroviaire et de renforcer la connexion entre Dakar et les principaux pôles urbains et économiques du pays.

Le Ministère des Transports terrestres et aériens tient à saluer très chaleureusement le travail de grande qualité accompli par la SENTER, ainsi que la mobilisation de ses équipes pour la réussite de cette deuxième phase. Le Ministère salue également le travail remarquable de l’APIX, maître d’ouvrage délégué du projet TER dans ses deux phases, l’engagement de l’ensemble des partenaires impliqués, notamment la SETER et la LGTF, ainsi que la confiance des partenaires financiers comme la BID, BNP Paribas/Natixis, la BOAD, la BADEA et la BIDC.