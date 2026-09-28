Justice : Fadilou Keïta recherché

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L’affaire opposant, d’un côté, l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla et, de l’autre, Fadilou Keïta, ci-devant directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), et Sans Limites, sera jugée le 28 octobre devant le tribunal correctionnel de Dakar. Le premier poursuit les seconds pour diffamation à cause de propos tenus par le responsable de Pastef sur le plateau de la web TV. Mais il y a problème : ce dernier est introuvable.

Les Échos, qui donne l’information, révèle que l’huissier de justice chargé de remettre aux parties les citations à comparaître a pu le faire pour Sans Limites et le représentant de Abdoulaye Sylla. Pour Fadilou Keïta, par contre, il n’y arrive pas pour le moment.

L’auxiliaire de justice, détaille le journal, «l’a appelé à plusieurs reprises sur son numéro, en vain. Mieux, il s’est rendu à la CDC. Là aussi, il ne l’a pas trouvé et personne n’a voulu prendre l’exploit pour lui, d’autant plus qu’il a été limogé de ce poste».

Le quotidien d’information souffle que l’huissier de justice n’entend pas baisser les bras : «il compte continuer à l’appeler jusqu’à ce qu’il puisse le joindre et lui notifier la citation à comparaître».