New York : le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit le Prix du leadership africain inspirant

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En marge de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le 12ᵉ Forum international sur le leadership afro-caribéen (IFAL 2026) a décerné, le 24 septembre à New York, le Prix du leadership africain inspirant au président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.

Retenu au même moment à la tribune des Nations Unies pour son allocution lors du débat général, le chef de l’État s’est fait représenter par Aminata Touré, Haute Représentante du Président de la République.

C’est cette dernière qui a reçu la distinction au nom de Bassirou Diomaye Faye, informe la Présidence de la République dans un communiqué.

Présenté comme une plateforme de référence pour le rapprochement entre l’Afrique et les Caraïbes, l’IFAL réunit à New York des chefs d’État, des ministres, des dirigeants d’entreprise, des représentants d’institutions multilatérales, des universitaires ainsi que des personnalités de la diaspora.

Les échanges portent notamment sur la coopération politique, le commerce Sud-Sud, l’économie bleue et le numérique.