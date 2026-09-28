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Drame à Louga : un garçon de 11 ans tué après une bagarre entre mineurs à Montagne Nord

28 septembre 2026 Actualité

Une bagarre entre mineurs a viré au drame hier, dimanche 27 septembre 2026, vers 20h, au quartier Montagne Nord de Louga, à 203 km de Dakar.

Selon LougaBuzz et des informations relayées par un confrère, deux camarades se seraient disputés avant que l’altercation ne dégénère. Au cours de la rixe, Fallou Guèye, âgé de 11 ans, aurait été poignardé. Grièvement blessé, il a succombé à ses blessures.

Le présumé auteur Ousmane Suaré, aurait été interpellé par la police peu après les faits. Une enquête a été ouverte pour tirer au clair cette énième tragédie entre adolescents.

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