Enquête sur les fonds Covid : La DIC a tout bouclé

La DIC a presque bouclé l’enquête sur l’utilisation des fonds «Force Covid-19». Celle-ci a été déclenchée à la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes pointant plusieurs irrégularités et épinglant de nombreuses structures et personnes impliquées dans l’utilisation de l’enveloppe de 1000 milliards de francs CFA dégagée par le gouvernement et répartie entre les ministères et autres structures concernés.

Huit des neuf dossiers confiés à la DIC ont été bouclés et transmis au parquet. Il appartiendra au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar de déterminer la suite à donner.

Les dossiers en question ne concernent que des ministères : Développement industriel et Petites et Moyennes industries, Sports, Jeunesse, Mines et Géologie, Culture et Communication, Commerce, Petites et Moyennes entreprises, Femme, Famille, Genre et Protection des enfants et Développement communautaire, Équité sociale et territoriale.

Nous sources renseignent que le dossier impliquant le ministère de la Santé est en cours de traitement à la DIC. Celui-ci a été exécuté «à 95%».