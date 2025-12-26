Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
cartes electeur 2 3.jpg

Enrôlement pour la carte d’identité nationale : Le ministre de l’intérieur met à l’aise les femmes voilées

26 décembre 2025 Actualité

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a annoncé que les femmes porteuses de voile peuvent s’inscrire pour la carte nationale d’identité biométrique CEDEAO sans avoir à se décoiffer.

Selon un communiqué, des instructions ont été données aux opérateurs pour que l’enrôlement se fasse sans exiger des femmes qu’elles se dévoilent dès lors que leur visage est suffisamment dégagé et que les oreilles ne sont pas couvertes.

Cette décision vise à faciliter l’accès à la carte nationale d’identité biométrique pour toutes les femmes, y compris celles qui portent le voile. Le ministère invite les femmes concernées à se présenter dans les centres d’enrôlement pour s’inscrire et obtenir leur carte d’identité.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20251226 1829362

Administration : Les syndicats déclenchent une série de grève totale

Les organisations syndicales de l’administration publique ont décidé de passer à l’action pour défendre les …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved