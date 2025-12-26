Enrôlement pour la carte d’identité nationale : Le ministre de l’intérieur met à l’aise les femmes voilées

Le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a annoncé que les femmes porteuses de voile peuvent s’inscrire pour la carte nationale d’identité biométrique CEDEAO sans avoir à se décoiffer.

Selon un communiqué, des instructions ont été données aux opérateurs pour que l’enrôlement se fasse sans exiger des femmes qu’elles se dévoilent dès lors que leur visage est suffisamment dégagé et que les oreilles ne sont pas couvertes.

Cette décision vise à faciliter l’accès à la carte nationale d’identité biométrique pour toutes les femmes, y compris celles qui portent le voile. Le ministère invite les femmes concernées à se présenter dans les centres d’enrôlement pour s’inscrire et obtenir leur carte d’identité.

Publié par EL HADJI MODY DIOP