ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ: 86 établissements travaillent avec un agrément provisoire

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La conférence d’établissement d’enseignement supérieur privé du Sénégal (CEPES) a tenu une assemblée générale extraordinaire. Le directeur de l’enseignement supérieur privé, Pr Cheikh Séne qui a présidé la rencontre relève que 86 établissements travaillent avec un agrément provisoire dont la durée a dépassé les quatre ans.

Les établissements privés d’enseignement supérieur tendent vers la qualité. Selon le président du CEPES, Jean-Marie Latyr Sène, suite à la sortie de leur ministre de tutelle sur la qualité des établissements d’enseignement supérieur, leur structure sensibilise leurs membres pour qu’ils puissent entrer dans le processus d’assurance qualité.

« Cela consiste dans un premier temps à disposer d’un agrément, d’une habilitation et de faire accréditer nos diplômes de manière à ce que nos étudiants puissent intégrer la fonction publique. Ce qui nous permet aussi au niveau des organisations partenaires de recruter et disposer de diplômes reconnus », dit-il.

Et de poursuivre: »Il y a au moins 70% de réussite par rapport aux habilitations et 68% pour les habilitations. Donc, il n’y a pas de difficultés particulières. Maintenant c’est un processus qui est nouveau au Sénégal avec des établissements qui ont eu des agréments provisoires ou définitifs et qui ne sont pas allés vers l’habilitation ».

A l’en croire, le ministère a un rôle à jouer de ce côté pour amener tout le monde à aller vers l’habilitation institutionnelle et l’accréditation des diplômes permettant aux étudiants de disposer de diplômes reconnus. « Beaucoup d’établissements ne disposent pas l’assurance qualité car c’est un processus, et nous comptons les aider pour pouvoir accéder à ce niveau de qualité », soutient-il. Sur le nombre d’établissements d’enseignement supérieur privé qui ne remplissent pas les conditions d’agrément provisoire, d’habilitation et d’accréditation, il renseigne qu’ils tournent autour de la trentaine au niveau de la CEPES, mais de manière globale, la majorité des établissements d’enseignement supérieur privé sont en règle. Sur la reconnaissance des diplômes, Mr Sène indique ce n’est pas parce qu’un diplôme n’est pas accrédité qu’il n’est pas reconnu. « Si tu peux avoir l’habilitation à délivrer des diplômes, tu sors des diplômés, ils sont reconnus par l’état du Sénégal.

Maintenant, ils ne sont pas encore accrédités pour que tu puisses aller à la fonction publique, tu as la possibilité d’aller dans les universités, dans les entreprises privées. En réalité, l’employabilité n’est pas un diplôme, c’est une compétence qu’on a », tient-il à préciser.

Pour le directeur de l’enseignement supérieur privé, Pr Cheikh Séne, les établissements privés d’enseignement supérieur font face à de nombreux défis. « Il s’agit de la qualité pour aligner les programmes sur les standards internationaux tout en restant ancré dans les réalités et les besoins locaux et en restant compétitif également avec les institutions publiques », dit-il. Et d’ajouter: » Il y a également la reconnaissance et la crédibilité pour intégrer la fonction publique sénégalaise.

Certains établissements privés peinent aujourd’hui à obtenir cette reconnaissance de leurs diplômes ou la crédibilité en tout cas qu’ils méritent auprès de l’État et du public ». Il souligne qu’il ya trois types d’établissements. « Une bonne centaine d’établissements qui disposent d’une habilitation institutionnelle représentant le premier pas vers la qualité.

Quatorze établissements qui fonctionnent depuis lors avec un agrément provisoire et un agrément définitif », renseigne-t-il. Il relève que 86 établissements travaillent avec un agrément provisoire dont la durée a dépassé les quatre ans et les dispositions réglementaires en vigueur disent également que ces établissements qui disposent d’un agrément provisoire doivent obligatoirement aller à l’habilitation institutionnelle au terme de la première année de fonctionnement.