Entre PASTEF et TAXAWU SENEGAAL: Ce n’est plus le bon voisinage

Depuis que Khalifa Sall a décidé de prendre part au dialogue politique initié par Macky Sall, les relations entre Taxawu Senegaal et le Pastef ne sont plus au beau fixe. La discorde s’est matérialisée hier à l’Assemblée nationale suite à la prise de parole de certains députés du Pastef qui ont lancé des piques à Khalifa Sall sans le nommer et la réponse du parlementaire de Taxawu Senegaal Abba Mbaye qui dit assumer la posture actuelle de leur leader.



La fissure de Yewwi Askan Wi qui n’est pas pour le moment officielle risque bien de se concrétiser avec le clash entre députés du Pastef d’Ousmane Sonko et ceux de Taxawu Senegaal de Khalifa Sall. En effet, les conclusions issues du dialogue politique permettraient à Khalifa Sall et à Karim Wade de pouvoir prendre part à l’élection présidentielle de février 2024. Tout le contraire d’Ousmane Sonko qui est actuellement sous le coup d’une condamnation de deux ans ferme dans l’affaire Sweat Beauté. Une condamnation qui risque d’ailleurs de compromettre sa participation aux échéances électorales à venir. Le leader du Pastef qui a ouvertement refusé de prendre part au dialogue a plusieurs fois soutenu que ce dialogue n’était rien d’autre qu’un « complot » ourdi par la classe politique traditionnelle qu’il appelle le « système » pour l’isoler et l’écarter définitivement de la compétition. Une déclaration qui a fait réagir Khailfa Sall à l’époque dans un communiqué pour démentir les propos du maire de Ziguinchor tout en expliquant les motifs qui l’ont poussé à accepter la main tendue du chef de l’Etat. C’était le début de la guerre entre deux partis politiques qui partagent la même coalition. Mais, la discorde entre les deux camps s’est accentuée avec les sorties du maire de Dakar, lieutenant de Khalifa Sall qui n’a pas tari d’éloges au leader du Pastef qui était censé être pourtant son « ami ».

Ce jeudi à l’hémicycle, l’on a noté la fin des civilités entre le Pastef et Taxawu Senegaal suite aux interventions des députés des deux camps. En effet, Guy Marius Sagna, proche de Sonko et député du Pastef n’a pas manqué de critiquer ouvertement la démarche de Khalifa Sall qui a bravé l’interdiction de la coalition Yewwi Askan Wi de tout rapprochement avec le régime de Macky Sall. Une déclaration qui n’a pas plu à Abba Mbaye, député de Taxawu Senegaal qui n’a pas manqué de répondre à son collègue. Le lieutenant de l’ancien maire de Dakar dit assumer pleinement la participation de Taxawu Senegaal au dialogue et indique tout de même que toutes les lois issues de ce dialogue seront votées par leur coalition. Cette démarche entre les deux parlementaires confirme davantage la détérioration des relations entre les deux camps qui, rappelons-le, ont battu campagne ensemble lors des élections locales et législatives.

Le Pastef à l’image de son leader voit en Khalifa Sall comme un « traître » même si ce n’est pas dit tout haut. Après avoir grandement contribué au succès de Yewwi Askan Wi lors des élections locales et législatives, Ousmane Sonko ne pouvait croire en aucun cas qu’un membre éminent de la coalition comme Khalifa Sall pouvait s’asseoir sur la même table que Macky Sall qui, ne laisse aucune chance au Pastef.

Les ambitions présidentielles de Khalifa Sall et d’Ousmane Sonko risquent en réalité de créer des cassures au sein de la coalition Yewwi Askan Wi qui a pourtant réalisé un score inédit dans l’histoire politique du pays aux échéances électorales passées en tant que coalition de l’opposition. Ne soyons pas surpris si demain la conférence des leaders décide d’exclure la coalition Taxawu Senegaal de Yewwi Askan Wi.

EL HADJI MODY DIOP (Stagiaire)