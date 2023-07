Entretien avec le double champion d’Afrique de JUDO: Mbagnick Ndiaye…..“Ce sport m’a forgé et mûri…”

De notre invité people du jour, il faut retenir que la forte est omniprésente aussi bien dans la tête que dans le corps. C’est dire un esprit sain dans un corps sain. Et cela, il le doit à sa pratique du judo qui a autant sculpté son muscle que son cerveau. Aussi ses victoires ne se comptent-elles pas que sur le tatami, mais aussi sur la suite des idées qu’il défend. Homme des premières, Mbagnick Ndiaye, ce fils du Plateau dakarois, est au parapet du monde sportif continental et ambitionne de conquérir le judo mondial.

QUE DIRE DE MBAGNICK NDIAYE ?

Je suis Mbagnick Ndiaye, j’ai 29 ans et je suis ceinture noire deuxième Dan. J’ai fait mon cursus scolaire à Dakar de la maternelle en passant par le collège et le lycée Saint Michel avec l’obtention du Brevet de fin d’étude moyen en 2012 et du Baccalauréat en 2015. En 2016, je m’inscris en Licence en Droit de Affaires dans une Université privé de la place. Jusqu’en 2021, l’année où je m’envole en France pour une Licence en Économie et Gestion. Pour acquérir le maximum de connaissance dans ma filière en Droit, j’ai eu à effectuer un stage non rémunéré au sein d’un cabinet d’avocat sis à Dakar. Le judo étant mon sport favori depuis tout jeune, je débute ma carrière à l’âge de 5 ans au Dojo National de Dakar. Puis suivra celle de compétiteur en 2012.

QUELLES SONT LES MOTIVATIONS QUI VOUS ONT ORIENTE VERS LE JUDO ?

Le judo a toujours été l’un de mes sports préférés, le football aussi. Pour ce qui est du judo, je pense que ça doit surtout être le fait que je sois né dans le quartier où se situe le DOJO National. Pour le coup, l’environnement m’était très familier et j’allais régulièrement suivre les entraînements de l’équipe nationale avant de fouler à mon tour le tatami mythique du Dojo National.

QUE REPRESENTE CE SPORT POUR VOUS ?

Ce sport m’a fait comprendre la vie par un code moral bien défini, m’a forgé et m’a fait mûrir donc je dois beaucoup à ce sport.

DOUBLE CHAMPION D’AFRIQUE, CHAMPION DES JEUX AFRICAINS, AUTANT DE MEDAILLES A VOTRE ACTIF, COMMENT AVEZ-VOUS VECU CES MOMENTS DE GLOIRE ?

Les moments de gloire sont pour moi une récompense de plusieurs années de travail, de sacrifices sur plusieurs domaines. Dans ma vie d’athlète de haut niveau, j’ai dû sacrifier énormément de choses (faisant allusion aux petits plaisirs de la vie), entre autres, pour me concentrer pleinement aux études et au judo. J’ai toujours rêvé d’être Champion d’Afrique et être sur le toit du Judo Africain et c’est pour cette raison que je me suis mis à fond dans les entraînements et la récupération afin de pouvoir atteindre ces objectifs qui étaient presque impossibles pour certains. J’avais l’impression d’être dans les nuages quand j’ai décroché mon premier titre de Champion d’Afrique en 2019.

LAQUELLE DE VOS MEDAILLES VOUS A LE PLUS MARQUE ?

Ma médaille au GRAND PRIX du Portugal en 2022 est la plus belle car je suis le premier Sénégalais à avoir décroché une médaille en grand prix qui est une compétition mondiale.



QU’EST-CE QUE ÇA FAIT D’ETRE CHOISI COMME PORTE-DRAPEAU DE SON PAYS ?

Rien que le fait de me qualifier et de participer aux jeux olympiques de TOKYO 2020 était extraordinaire. C’était un honneur d’être le Porte Drapeau du Sénégal aux jeux Olympique et ce moment restera à jamais gravé dans ma tête et dans mon histoire en tant que Judoka.

COMPARE AUX AUTRES DISCIPLINES, LE JUDO PEINE A « DECOLLER ». QUE FAIRE POUR LE HISSER AU SOMMET ?

Le retard du développement du judo est quasiment dû au fait que nous soyons dans l’ombre du football et du basket qui sont des sports populaires et vraiment très facile à pratiquer. Par contre, depuis quelques années, le judo a pris une dimension assez importante et fait partie des sports qui ont ramené le plus de médailles au Sénégal et le travail des dirigeants depuis quelques années est en train de porter ses fruits avec des résultats plus que satisfaisants

QUEL EST LE PROCHAIN OBJECTIF DE MBAGNICK NDIAYE ?

Présentement, il y a deux objectifs qui me tiennent particulièrement à cœur : les championnats d’Afrique et les jeux olympiques de Paris2024. Je vais participer aux Championnats d’Afrique en Septembre au Maroc et avoir les points nécessaires pour assurer ma qualification aux jeux Olympiques de Paris2024.

QUELS SONT VOS PROJETS ?

Actuellement, je poursuis ma carrière d’athlète de haut niveau et mène également un double projet. J’ai obtenu cette année mon diplôme de BPJEPS à l’INSEP de Paris et à la rentrée prochaine, je serai en DESJEPS. Ces formations vont me permettre d’assurer ma reconversion après la carrière de compétiteur. Plus tard (après la formation précise t-il), j’ai pour objectif de revenir au Sénégal pour travailler dans le domaine du sport en général et du Judo en particulier.

ANNA THIAW