ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC LE YOUTUBEUR MACDI

Mame cheikh Diongue, le nom peut vous être étranger. Mais à entendre Macdi, nombreux diront ah oui le célèbre YouTubeur à la tête bien faite. Tout à fait… jeune chroniqueur dont la valeur intello n’a pas attendu le nombre d’années, est du lot des mieux suivis sur les réseaux sociaux avec ses 563000 followers. A ceux qui cherchent à percer le mystère de sa réussite, creusez dans sa simplicité et son naturel qui lui font allier sensibilisation et comique pour éduquer en faisant rire. Mais pas jaune. Alors Rewmi vous invite à rire avec lui.

Présentez-vous à nos lecteurs

On m’appelle Mame Cheikh Diongue plus connu sous le pseudonyme de Macdi. Je fais des vidéos comiques. Celles-ci sont des duos que je réalise avec des musiciens, des acteurs politiques entre autres. Je suis également chroniqueur, ce qui me permet de donner mon opinion sur des faits d’actualités d’une manière plus sérieuse, c’est-à-dire sur un mode qui ne soit pas comique. Mais à la base, je ne faisais que des vidéos comiques.

MACDI ? Une signification particulière ?

Macdi c’est le diminutif de mon prénom Mama Cheikh Diongue.

Comment vous est venue l’idée de faire des vidéos sur YouTube ?

C’est une idée qui a germé en moi depuis fort longtemps, mais je ne savais pas par où je devais démarrer. Donc, je me suis mis à suivre des YouTubeurs sénégalais tel que Dudu fait des vidéos et autres. Ces derniers ont beaucoup inspiré les gens. Un jour, j’ai vu un concept qui marche à merveille et qui m’a plu. Je me suis dit que c’est ce qu’il me faut pour sensibiliser, apporter des contributions.

Nombreux sont ceux qui de nos jours se disent youtubeurs. Est-ce un vrai métier ?

Bien sûr ! Être Youtubeur c’est un métier. Parce que ça paye très quand on a de l’audience. Ça peut être plus bénéfique que le fait d’être employé. Mais cela nécessite de dépenser beaucoup de temps et de l’énergie. Donc, c’est un métier comme les autres.

Qu’est- ce qui vous y plait ?

Ce qui me plait le plus dans cette activité, c’est qu’au-delà d’être une célébrité, nous parvenons à faire rire les gens et à sensibiliser les jeunes, à faire passer des messages et c’est très important.

Vous faites souvent rire par vos vidéos ? Derrière cet aspect comique il y a un message que vous voulez faire passer ?

Derrière l’aspect comique, je diffuse ce qui est bon à savoir. Il s’agit des informations qui sont à ma disposition et qui ne seraient pas connues comme elles devraient l’être. Je me considère aussi comme la voix des sans voix. J’alerte, je dénonce.

Comment choisissez-vous vos thèmes ?

A vrai dire je n’en choisis pas, je fais mes vidéos en fonction de l’actualité. Il est très rare que je choisisse un thème particulier. Je suis l’actualité au jour le jour et si je vois que les faits méritent d’être souligné je fais une vidéo dessus.

Un conseil aux jeunes qui voudraient faire carrière ?

Pour ce qui est du conseil que je donnerai aux jeunes particulièrement ceux qui veulent faire carrière sur les réseaux sociaux notamment sur YouTube. Il faudrait d’abord qu’ils aient du talent et qu’ils soient capables de créer du contenu, un contenu bien original qui pourra plaire aux internautes. Il ne s’agit pas seulement de poster des vidéos mais d’être en mesure de proposer quelque chose à son audience. Toute personne étant capable de le faire peut bel et bien se lancer sur YouTube. Qu’on le dise ou non, YouTube est une plateforme très intéressante et beaucoup de gens y trouvent leur compte. Certains se font vraiment de la tune ce qui à coup sûr n’aurait pas été le cas s’ils avaient choisi un autre métier. Je pense qu’au lieu de perdre du temps, de l’énergie et surtout de l’argent sur tik-tok en y créant des contenus et ne rien percevoir en retour comme gain ces jeunes peuvent faire une petite reconversion sur youtube en créant des contenus intéressants. Des contenus qui parlent à tout le monde.

Des projets ?

Oui bien évidemment ! J’ai plein de projets qui sont en cours. Je me garde de dire ce que c’est, ce qui est sûr c’est que ma communauté ne sera pas déçue parce que là je suis plus dans une optique d’améliorer mes vidéos, créer de nouveaux concepts, entre autres. J’y travaille.

ANNA THIAW