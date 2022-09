Environnement et défis climatiques en Afrique : le monologue de Rotterdam

Lundi 5 septembre 2022, sur les berges du vieux port de ROTTERDAM, dans un bâtiment cossu et futuriste, s’est tenu devant une dizaine de chefs d’état africains dont l’actuel Président en exercice de l’Union Africaine le «sommet sur l’adaptation en Afrique » – le premier du genre hors d’Afrique.

Un marqueur pour l’Union Africaine, la Banque Mondiale et le Centre Mondial pour l’Adaptation climatique dont le siège se trouve sur le site du vieux port des Pays-Bas.

Ce sommet fut une gageure, après Paris et Glasgow sur les engagements du monde vis à vis du continent africain fortement impacté – voire menacé – par les changements climatique et ses effets dévastateurs que sont les inondations, la sécheresse, les températures extrêmes qui affectent les rendements agricoles et les forêts d’Afrique.

Avec seulement 4% des émissions mondiales de Co2 provenant du continent, 400 000 000 millions d’africains vivant de l’agriculture, d’élevage, de pêche et surtout de produits forestiers sont directement impactés par l’injustice environnementale dans le monde. Le continent pollue trop peu, mais il souffre plus que tout le monde, faute de politique et mécanisme de résilience adéquate contre le réchauffement climatique.

Un défi supplémentaire pour l’Afrique surtout en zone sahélienne ou il faut lutter contre le terrorisme et le djihadisme, les migrations intérieures des populations, et dorénavant s’ajoute le défi climatique et environnemental. Les fortes inondations au Niger et au Sénégal sont une bonne illustration des dérèglements climatiques subis par une Afrique non industrialisée et pauvre qui paie pour l’extrême pollution provoquée et émise par les économies asiatiques, européennes et nord américaines.

Dès lors, on ne peut que s’étonner de l’absence de l’Europe ou d’une partie d’entre elles au sommet de Rotterdam. Le boycott du sommet de ROTTERDAM par l’Europe – sur ses propres terres- est irresponsable, ça relève même du délit environnemental au regard des engagements fermes pris au sommet de Paris et de Glasgow.

L’Afrique aura besoin de 1 300 à 1 600 milliards de dollars au cours de cette décennie pour mettre en œuvre ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, soit un coût annuel compris entre 140 et 300 milliards de dollars selon la BAD et l’Union Africaine.

Selon le principe qui pollue – paie, l’Europe, l’Amérique et l’Asie devaient passer à la caisse en déboursant juste 250 millions de dollars US promis pour le Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique (AAAP). Ce n’est ni une aide, ni une subvention mais un engagement assimilable à une dette envers l’Afrique.

Malheureusement pour l’Afrique des dirigeants européens ont boycotté Rotterdam, ce qui est diplomatiquement inélégant surtout au regard des dirigeants africains qui ont fait le déplacement pour un sommet essentiel pour la survie du continent et la sauvegarde de la planète. Avant le prochain sommet de Sharm EL Sheik, il faut impérativement évaluer la stratégie continentale vis-à-vis surtout de l’union européenne sur le climat.

L’Union Africaine devait absolument s’assurer de la présence des dirigeants occidentaux à ce sommet avant de donner son quitus pour sa tenue au Pays Bas ; il y’a lieu de revoir le due diligence de l’organisation continentale après le sommet ROTTERDAM qui fut juste un monologue hors du continent avec l’absence des parties prenantes européennes, asiatique et américaines.

Avec le FMI et Banque Mondiale, l’Afrique devrait s’essayer à une ingénierie environnementale novatrice , en explorant d’autres moyens comme la conversion des engagements financiers des pays développés pollueurs en Droits de Tirages Spéciaux du FMI pour les projets d’atténuation climatique sur le continent. Aussi des obligations carbone peuvent être envisagées pour l’Afrique dans un mécanisme financier et bancaire qui libère de la liquidité pour l’Afrique. Nous devons nous africains dans un contexte de pré- récession en europe faire preuve d’innovation en proposant des solutions bien élaborées au lieu d’espérer toujours du cash et des transferts monétaires.

Moustapha DIAKHATEE Expert en Consultant Infrastructures, Ex Conseiller Spécial Premier Ministre , Apprenant en Finance carbone.