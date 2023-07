Après son placement sous mandat de dépôt, Ousmane Sonko a adressé un message émouvant aux Sénégalais.

In extenso son message :

« Chers Sénégalais,

Je viens d’être injustement placé sous mandat de dépôt. J’ai toujours placé ma confiance en Dieu. Si le peuple sénégalais, pour qui je me suis toujours battu, abdique et décide de me laisser entre les mains du régime de Macky Sall, je me soumettrai à la volonté divine. »