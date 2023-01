Epinglé par l’IGE : Aminata Touré prépare la riposte

Les médias (L’AS et Le Quotidien) font état, dans leur livraison du jour, que Aminata Touré a été épinglé par l’IGE pour des dépenses de plus de 2 milliards 136 millions de francs CFA. Une somme utilisée vers des destinations inconnues.

D’après Le Quotidien, l’enquête de l’Ige a, entre autres, fait ressortir «une élaboration et une exécution du budget en marge des lois et règlements en vigueur, ayant entraîné des fonds budgétisés et dépensés vers des destinations inconnues». Sans oublier, poursuit le journal, «une violation systématique des règles applicables en matière de passation et d’exécution des marchés publics, et la signature et le paiement de contrats de communication sans intérêt ni contrepartie valable pour le Cese».

Des accusations graves que l’ancienne traqueuse (elle a conduite d’une main de fer la traque aux biens mal acquis) aujourd’hui traquée, n’entend point laisser prospérer. L’ancienne directrice de campagne de Macky Sall, en posture d’opposante depuis qu’elle a été écartée de la course au perchoir (la présidence de l’assemblée nationale), serait en réunion de crise avec ses proches collaborateurs pour apporter incessamment une réponse