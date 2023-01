Escroquerie : Kounkandé risque 2 ans de prison ferme

Amadou Diouldé Diallo alias Kounkandé, Ibrahima Niass dit Sant Yalla et Ibrahima Diamé qui ont escroqué un Sénégalais établi aux Etats-Unis, ont fait face hier au Tribunal de grande instance de Thiès. Ils ont comparu pour association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie et escroquerie au préjudice de A. B Ndiaye, un Sénégalais vivant au USA.

Lors de son réquisitoire, le procureur a requis 2 ans d’emprisonnement ferme pour tous les trois prévenus. Il a disqualifié la tentative d’escroquerie retenue contre Kounkandé de complicité de tentative d’escroquerie. Il a également écarté le délit d’association de malfaiteurs.

Car selon lui, toutes les preuves ne sont pas établies. Il a confirmé l’escroquerie et le charlatanisme à l’égard de Kounkandé et de Sant Yalla pour retenir l’abus de confiance et la tentative d’escroquerie à l’égard de Ibrahima Diamé.

Les frères Faty, avocats de Kounkandé ont tous les deux plaidé pour la relaxe pure et simple de leur client et des autres prévenus et à titre infiniment subsidiaire la relaxe au bénéfice du doute. L’avocate de la victime a pour sa part réclamé un préjudice de 20 millions FCFA.