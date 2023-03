Escroquerie sur l’or : Interpol arrête un animateur de radio

Dame Seck alias «Seck Ndanane», animateur de radio à Banjul et son acolyte Pape Ndiaye dit « Pape Or » a Serrekunda (Gambie), ont été placés sous mandat de dépôt pour escroquerie sur un lingot d’or de 22 millions FCfa. Ils ont été mis à la disposition de la Dic par Interpol Banjul suite à la plainte de Mamadou Nom vivant à Paris.

Dame Seck, animateur de radio à Banjul et Pape Ndiaye, commerçant domicilié à Serrekunda en Gambie, ont été arrêtés par Interpol Banjul suite à une demande d’entraide de la Dic. Ils ont disparu avec les 22 287 378 FCfa de Mamadou Ngom avec qui il avait conclu un marché de vente d’un kilogramme en janvier 2023.

Selon L’Observateur, c’est sur la base des vidéos envoyées par Dame Seck montrant d’énormes quantités d’or et de pièces précieuses via WhatsApp que le plaignant a investi dans le business d’or. Pour mieux le ferrer, il fait entrer en jeu son ami Pape Ndiaye alias Pape Or. Ce dernier envoie à Mamadou Ngom de faux documents comme un certificat de non criminalité et de non gage signés par le Directeur du commerce de Guinée, un certificat d’analyse au nom de Mamadou Ngom signé par le Directeur des mines (Guinée) et un certificat d’origine et de propriété attestant que l’or objet de la transaction n’est pas d’origine criminelle.

Convaincu des pièces à conviction envoyées par Dame Seck et Pape Ndiaye, Mamadou Ngom fait le trajet Paris-Banjul pour en avoir le cœur net. Une fois à Banjul, Dame Seck réussit à lui faire miroiter une quantité d’or et des pierres de diamant. Bizarrement, après son retour à Paris et le versement de l’intégralité du prix à payer, il n’arrive plus à joindre Seck et Ndiaye. C’est ainsi qu’il a porté plainte à la Dic par procuration. Et suite à une demande d’entraide, les deux malfaiteurs ont été arrêtés par le bureau Interpol de Banjul avant d’être envoyés à la Dic. Dame Seck alias «Seck Ndanane», animateur de radio à Banjul, a reconnu les faits devant les policiers de la Dic. «Je reconnais avoir envoyé les vidéos montrant de l’or et des pierres précieuses à.

Mamadou Ngom pour le convaincre d’acheter la marchandise, Si l’opération n’a pas réussi c’est tout simplement, parce qu’il n’a pas voulu augmenter le montant de la transaction», dit-il à la Dic. Pape Ndiaye, de son côté, soutient que Mamadou Ngom. n’a versé que 2 millions FCfa en trois tranches et non 22 millions Cfa. «Nous avions conclu avec Mamadou Ngom un marché de vente d’or d’un kilo-gramme. Il devait vendre le lingot d’or et nous restituer notre part. Et je n’ai jamais été au courant de la venue de Mamadou Ngom à Banjul. S’il a versé 22 millions Cfa à Dame Seck, je ne suis pas au cou-rant», précise Pape Ndiaye. Et lors de la confrontation Dame Seck avoue avoir présenté Mamadou Ngom à un certain Zouma, introuvable, à l’insu de Pape Ndiaye à Banjul. Toutefois, il n’a pas voulu confirmer la remise des 22 millions par Mamadou Ngom dans le business de l’or.

SOURCE L’OBS