Sadio Mané récompensé par ESPN. Il a été élu meilleur ailier de l’année. Le média a publié son classement annuel des meilleurs joueurs de l’année. Et comme toujours, des classements qui sont décomposés en listes du Top 10 pour les postes, plus un compte à rebours des managers, afin de présenter le regard le plus significatif sur les talents sur le terrain et en marge.

