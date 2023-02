Et si la Terre était plate ? Pourrait-on survivre si la Terre arrêtait de tourner ?

Lorsque la rotation de la Terre sur elle-même a été suggérée pour la première fois, nous étions au Ve siècle avant J.-C. L’idée fut ensuite abandonnée jusqu’aux XVIe et XVIIe siècle lorsque arrivèrent l’héliocentrisme et la loi de la gravitation universelle. Depuis, on le sait : la Terre tourne sur elle-même, sans que l’on s’en rende compte. Mais des chercheurs ont récemment remarqué que cette rotation ralentissait ! Et si la Terre venait à s’arrêter de tourner, que se passerait-il ?

D’abord l’alternance des jours et des nuits serait impactée. Nous vivrions alors des journées et des nuits de six mois, voire éternelles. Avec des températures extrêmes qui oscilleraient entre 60 °C ou à l’inverse -50 °C en fonction de l’ensoleillement. Il ne reste plus qu’à choisir de quel côté tenter de survivre ! Pour aller plus loin encore, si la Terre s’arrêtait brusquement de tourner, nous serions projetés vers l’est par effet d’inertie, le même effet que celui qui vous fait chuter lorsque le bus freine brusquement. Sauf que cette fois-ci, le bus irait à 1 000 km/h plutôt que 60 km/h… Imaginez la chute !

La Terre changerait aussi de forme, pour devenir parfaitement ronde, au lieu de l’ellipsoïde actuel. Et ce sont les plaques tectoniques qui s’en trouveraient principalement affectées. Notre Planète connaîtrait alors une période particulièrement riche en séismes. Mais ce n’est pas tout ! En se rééquilibrant, les océans inonderaient la plupart des terres émergées provoquant d’immenses tsunamis, avant de finalement se concentrer sur les pôles du fait de la disparition de l’effet de la force centrifuge. Enfin, le champ magnétique qui fait office de bouclier en déviant les particules du vent solaire serait lui aussi impacté. Si la Terre s’arrêtait de tourner, ce champ magnétique s’évanouirait et nous nous retrouverions exposés à des radiations mortelles.

Et si la Terre était plate ?

Évidemment, elle ne l’est pas, même si un Français sur dix pense qu’elle l’est. Il existe même la Flat Earth Society, un regroupement officiel rassemblant les platistes. Selon eux, la Terre est un disque plat, avec en plein centre le pôle Nord et aux extrémités un immense mur de glace, digne de Game of Thrones. Mais que se passerait-il réellement si la Terre était plate ?

Tout d’abord, nous serions continuellement attirés par le point de gravité situé au centre. Et une fois aux extrémités, la vie se ferait… à la verticale. Les arbres seraient alors penchés et les balles tomberaient en forme de courbe. Ainsi, pour vous diriger vers le centre, la gravité vous faciliterait le pas, cependant pour vous diriger en direction des extrémités du disque vous aurez la sensation d’avoir une force qui vous tire en arrière, comme lorsque vous devez gravir une montagne. Nos océans et même l’oxygène seraient également attirés par ce point de gravité, ainsi toute l’eau serait concentrée au milieu de la planète et l’atmosphère ne couvrirait qu’un mince anneau de territoire habitable autour de cet océan central. Si la Terre était plate, la tectonique des plaques ne fonctionnerait pas non plus !