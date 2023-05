États-Unis: Une météorite de 4,6 milliards d’années atterrit dans une maison

Souvenez-vous, en ce début de semaine, une famille du New Jersey (États-Unis) rapportait qu’un caillou noir de la taille d’une grosse pomme de terre avait traversé le toit de sa maison pour finir sa course sur le parquet d’une chambre. Sans blesser personne, heureusement. Tout le monde avait immédiatement pensé à une météorite .

Aujourd’hui, les chercheurs du Collège du New Jersey et de l’université Rutgers (États-Unis) le confirment. Après un examen visuel, des mesures de densité et une analyse au microscope électronique à balayage, ils affirment même que l’objet correspond à une rare météorite — à peine plus de 1 000 spécimens du genre ont été trouvés jusqu’ici de type chondrite pierreuse.

Une météorite « en excellent état » qui contient donc moins de fer que la plupart de ses analogues. Et qui a été soumise à une chaleur extrême avant d’entrer dans notre atmosphère. Pour en être certains, les chercheurs devront mener des analyses plus poussées, mais ils estiment d’ores et déjà que la météorite du New Jersey aurait pas moins de 4,56 milliards d’années, c’est à peu près l’âge de notre Terre.

Le risque de mourir d’une météorite qui vous tomberait sur la tête serait de plus de un sur un million ! Un risque infime sachant que même celui de mourir foudroyé est d’à peine plus de un sur 100 000. D’ailleurs, les habitants de cette maison du New Jersey (États-Unis) s’en sont tous sortis indemnes. Pourtant, il semblerait bien qu’une météorite a terminé sa course sur le plancher de l’une de leur chambre. Un trou dans le toit. Au sol, les traces d’un ricochet et lorsque la propriétaire s’en est saisi, elle était encore chaude. C’est ce qui a réellement éveillé sa curiosité.

L’objet mesure tout de même quelque 10 centimètres par 15. Et pèse près de 2 kilos. Selon les premières estimations, il pourrait être lié à la pluie d’étoiles filantes associée à la comète de Halley, les Êta aquarides. Chaque année à cette période, en effet, notre Terre traverse les débris laissés par la fameuse comète lors de sa dernière visite à proximité du Soleil.