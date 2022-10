Ethiopie : La mortalité infantile connaît une hausse alarmante dans le Tigré

En Ethiopie, la guerre qui sévit au Tigré reste le principal responsable d’une alarmante hécatombe de bébés. Naissances prématurées, pneumonie ou coqueluche, les nouveaux nés sont exposés à d’innombrables maladies, le conflit ayant coupé l’accès à la plupart des soins médicaux .

Le Dr Bereket Berhe, pédiatre à l’hôpital central d’Ayder, est préoccupé par l’augmentation significative du taux de mortalité infantile, observée récemment dans cette région: « On peut dire que la mortalité des moins de cinq ans pendant la guerre a doublé par rapport à l’avant-guerre. Le nombre de décès d’enfants dans les 28 premiers jours de vie, a également quadruplé par rapport à la période d’avant-guerre, passant de 10, à environ 36, selon des études menées dans le Tigré en 2020 ».

Dans cette guerre qui oppose l’État fédéral éthiopien à la province rebelle du Tigré, la famine est devenue une arme de guerre. Le Tigré est soumis depuis plusieurs mois à un blocus militaire et humanitaire, et sa population, prise en étau par les deux camps, meurt lentement de faim. C’est Redwan Hussein, conseiller à la Sécurité nationale du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, qui l’a annoncé, ce mercredi 5 octobre : Addis-Abeba a « accepté » l’invitation de l’UA à des pourparlers prévus ce week-end en Afrique du Sud. Le chef des rebelles du Tigré, Debretsion Gebremichael, s’est lui aussi dit « prêt » à envoyer des négociateurs. Selon une lettre adressée aux deux parties par le président de la Commission de l’UA, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, ces négociations ont pour but de travailler à la résolution d’un conflit qui dure depuis près de deux ans.

« [L’UA] a envoyé une invitation à des discussions de paix. Le gouvernement de l’Éthiopie a accepté cette invitation, dans la lignée de notre position de principe concernant la résolution pacifique du conflit et la nécessité de discussions sans conditions préalables », a indiqué Redwan Hussein, mercredi matin, dans un tweet.