Euro : Cristiano Ronaldo bientôt seul au monde

Encore un but, peut-être dimanche à Séville face à la Belgique, et Cristiano Ronaldo détiendra seul le record du nombre de buts en sélection. Magistral.

À 36 ans, Cristiano Ronaldo n’en est plus à un record près. Plus grand buteur de l’histoire du Real Madrid, c’est avec la sélection portugaise qu’il a encore atteint des sommets mercredi avec son 109e but. Une performance qui l’installe pour longtemps en haut de la hiérarchie mondiale (Chiffres Opta).

C’est un record après lequel il courrait depuis de longues années. Ce mercredi, en s’offrant le doublé sur penalty face à l’Equipe de France, Cristiano Ronaldo a atteint la barre des 109 buts en sélection, record mondial d’Ali Daei (Iran) égalé. Le Portugais a atteint ce total en 177 capes. Au passage, il prend la tête du classement des meilleurs buteurs de cet Euro.

Top 5 des meilleurs buteurs en sélection 1. C. Ronaldo (Portugal), A. Daei (Iran), 109 buts.

3. M. Dahari (Malaisie), 89.

4. F. Puskas (Hongrie), 84.

5. G. Chitalu (Zambie), 79.

Top 5 des meilleurs buteurs en activité en sélection 1. C. Ronaldo (Portugal), 109 buts.

2. S. Chhetri (Inde), 74.

3. L. Messi (Argentine), 73.

4. A. Mabkhout (Émirats Arabes Unis), 70.

5. Neymar (Brésil), 68.