Éventuelles poursuites judiciaires contre Macky Sall : Fadilou Keita fait une révélation de taille

Venu assister, ce mercredi au tribunal, les militants du Pastef dont le procès a été renvoyé, Fadilou Keita a fait une révélation de taille concernant l’éventualité d’une poursuite judiciaire contre l’ancien chef de l’État Macky Sall.

Interrogé par les journalistes sur les sorties multipliées ces derniers jours de l’ex Président de la République du Sénégal, le directeur général de la caisse des dépôts et consignations (CDC) n’a pas mis les gants pour dire que Macky Sall sera poursuivi pour haute trahison. « J’avais dit ici que Macky Sall ne battra pas campagne lors des élections législatives passées et c’est ce qui est arrivé. Je vous le dit encore ici : Macky Sall sera poursuivi pour haute trahison et arrêté à cause de son implication dans le dossier ArcelorMittal », a-t-il fait savoir.

Poursuivant, Fadilou Keita affirme que le chef de l’Alliance pour la République (APR) aurait dit à ses anciens collaborateurs que le dossier ArcelorMittal est la seule affaire qui pourrait l’incriminer. À en croire au responsable politique du parti au pouvoir, Macky Sall vit dans une peur bleue à cause de cette affaire.

Pour rappel, une enquête judiciaire est déjà ouverte sur cette affaire pour association de malfaiteurs, corruption, blanchiment de capitaux et escroquerie. D’ailleurs, l’ancien ministre des mines en l’occurrence Aly Ngouille Ndiaye a été déjà entendu comme témoin.

EL HADJI MODY DIOP