Examen de certification des sages-femmes et infirmiers d’Etat : L’Union des paramédicaux dénoncent et invitent à l’application du système LMD

L’Union des paramédicaux du Sénégal s’insurge contre les résultats catastrophiques de l’examen de certification des sages-femmes et infirmiers d’Etat. Ladite structure a tenu une marche de protestation. Selon leur président, Ibrahima Ndiaye, le cadre juridique met en lumière l’illégalité de l’examen de certification organisé par le ministère de la Santé et de l’Action Sociale, en complicité avec des établissements non reconnus par l’État du Sénégal. » Pour les assistants infirmiers, 1538 ayant composé, 110 sont admissibles, soit un pourcentage de 7,15%. Pour les infirmiers, sur 2273 candidats, 101 sont admissibles, ce qui ne veut pas dire admis parce que ça reste le cas pratique. Pour les sages-femmes, sur 2131 qui ont fait l’examen de certification, seulement 15 qui sont admissibles encore » rapporte-t-il. Et de poursuivre : »Nous l’union des paramédicaux du Sénégal, pour l’application du système LMD, nous renonçons et nous ne reconnaissons pas ces résultats dans cette certification. Et nous allons dénoncer ces résultats jusqu’aux dernières énergies ». Sur les conventions internationales concernant leur formation, les paramédicaux rappellent qu’elles ont beaucoup plus de poids juridique que les textes nationaux. « Depuis très longtemps, l’intégration des formations d’infirmiers et sages-femmes au cycle de l’enseignement supérieur est une volonté mondiale. En effet, devant le sérieux retard des pays de la francophonie à souscrire à l’universalisation des formations infirmières et sages-femmes, au repositionnement du rôle de l’infirmier dans un contexte de mobilité professionnelle et de réforme du système national de santé, le 22 mai 2012 à Genève, le secrétariat international des infirmiers et infirmières de l’espace francophonie a adopté la déclaration en faveur de la formation universitaire pour les infirmiers et infirmières de l’espace francophone. En outre, les normes globales de formation universitaire des sages-femmes de la Confédération internationale des sages-femmes traduisent clairement le reclassement de la formation à l’enseignement supérieur avec des conditions d’admission qui requièrent obligatoirement de terminer au minimum le cycle secondaire, mais également une durée minimale de formation par admission de trois années civiles ou plus », explique-t-il. Devant cette dynamique, il indique qu’en 2010, les curriculaires harmonisées de licences en sciences infirmières obstétricales ont été adoptées pour la formation de bases des infirmiers et sages-femmes dans l’espace francophone de la CEDEAO lors de la 11e assemblée des ministres de la santé de l’espace. « Toutefois, au Sénégal, 14 ans après l’adoption du système LMD et 10 ans suite à l’introduction des curriculaires harmonisées de la formation des infirmiers et sages-femmes, aucune des dispositions législatives et réglementaires prévues par ces réformes n’est appliquée ni le département ministériel concerné, ni par la quasi-totalité des établissements d’enseignement privé comme public », regrette-t-il. En ce sens, il souligne qu’actuellement, au Sénégal, la quasi-totalité des établissements privés de formation professionnelle en santé ne dispose pas d’un récipient de dépôts délivré par le ministre de la formation professionnelle à la place de l’autorité. « Or, avec l’avènement du système LMD, à travers l’application des curriculaires harmonisées de l’organisation ouest-africaine en santé OAS, les autorités du ministère de la formation professionnelle ne permettent plus aux établissements de dispenser de formations d’infirmiers et sages-femmes qui sont désormais du grade de la licence partout dans le monde. Cela est aussi valable pour les centres régionaux de formation en santé CRFS, dont la mission en matière de formation initiale est limitée au niveau supérieur avec notamment les assistants infirmiers dans le niveau de recrutement et le BEFM », fait-il savoir. Ces paramédicaux invitent le Président de la République et le Premier Ministre de régler cette situation.

NGOYA NDIAYE