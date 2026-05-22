Expulsés des États-Unis : pourquoi des migrants sénégalais sont-ils déportés vers la Sierra Leone ?

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Selon Reuters, repris par Les Échos, la Sierra Leone a conclu avec Washington un accord prévoyant l’accueil de « jusqu’à 300 migrants ouest-africains par an ». Dans ce cadre, un premier groupe de neuf personnes, dont un Sénégalais et deux Guinéens, est arrivé à Freetown le 20 mai dernier.

Interpellé sur la question, le Consul général du Sénégal à New York, Demba Camara, a tenu à préciser que ces expulsés relèvent d’une catégorie juridique spécifique. Il s’agirait de migrants visés par une mesure d’éloignement mais ayant invoqué le droit d’asile, affirmant « ne pas se sentir en sécurité au Sénégal ».

Dans ces situations, les autorités américaines appliqueront les mécanismes de la Convention de Genève de 1951, notamment le principe de non-refoulement, qui interdit de renvoyer une personne vers un pays où elle dit risquer des persécutions. Ce dispositif permettrait également aux États-Unis de ne pas informer systématiquement les autorités sénégalaises des transferts vers des pays tiers, selon le diplomate.

Cette procédure diffère des expulsions dites classiques vers Dakar, qui se font en coordination entre les services consulaires et la police américaine de l’immigration (ICE). À titre d’exemple, un rapport de fin avril faisait état de « 295 Sénégalais expulsés vers leur pays d’origine » durant le seul mois d’avril.

Mais cette politique de déportation vers des pays tiers suscite de vives critiques d’organisations de défense des droits humains, qui accusent Washington de contourner les protections accordées aux demandeurs d’asile. Par ailleurs, l’absence de représentation diplomatique sénégalaise en Sierra Leone renforce encore les zones d’ombre sur le statut exact des personnes transférées, leurs garanties juridiques et leurs conditions de séjour, s’interroge la même source.