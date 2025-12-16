Extradition de Madiambal : C’est devenu une polémique d’Etat !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Ministère de la justice a réagi à la sortie de l’ambassadrice de France Christine Fages à propos de l’extradition de Madiambal Diagne. Dans une note, Yassine Fall a rappelé que la justice française a récemment adressé un courrier aux autorités judiciaires sénégalaises sollicitant la transmission d’informations déjà versées au dossier et dûment communiquées par le magistrat en charge de la procédure.

Par respect des accords de coopération judiciaire liant les deux États, la justice sénégalaise s’emploiera à transmettre à nouveau les informations requises, « bien que celles-ci aient déjà été officiellement communiquées ». Cette démarche s’inscrit « pleinement dans le cadre des engagements internationaux librement consentis ».

Le communiqué insiste sur le fait qu’il apparaît « clairement qu’il ne saurait être question de pressions exercées sur la justice française, contrairement à certaines interprétations ». Il s’agit, au contraire, d’un exercice légitime par un État souverain du « principe de réciprocité dans ses relations judiciaires internationales ».

Le Ministère a tenu à souligner que l’attitude de l’Ambassadrice de France, qui semble « relativiser la gravité des faits de corruption et de détournement de deniers publics » reprochés à des ressortissants sénégalais ayant trouvé refuge en France, pourrait être perçue comme un « jugement de valeur regrettable ».

Une telle posture est jugée susceptible de remettre en cause les « principes universels de bonne gouvernance et de transparence » et pourrait être interprétée comme une « forme d’ingérence dans une affaire que les autorités sénégalaises considèrent, à juste titre, comme d’une importance majeure ».