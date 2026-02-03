Extradition de Madiambal Diagne : La Justice française reporte encore son verdict

Partager Facebook

La Cour d’Appel de Versailles a reporté sa décision sur la demande d’extradition de Madiambal Diagne au 3 mars prochain. Le journaliste est accusé de plusieurs infractions, notamment d’association de malfaiteurs, d’escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment de capitaux.

La justice française avait demandé des précisions sur la demande d’extradition le 25 novembre dernier, notamment sur les faits reprochés à Madiambal Diagne et les textes juridiques applicables. Selon la ministre de la justice, les autorités sénégalaises ont transmis tous les éléments demandés.

Pour rappel, Madiambal Diagne est sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par le Pool judiciaire financier du Sénégal et est actuellement en France, où il s’est réfugié.

