Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
madiambal diagne

Extradition de Madiambal Diagne : La Justice française reporte encore son verdict

3 février 2026 Actualité

La Cour d’Appel de Versailles a reporté sa décision sur la demande d’extradition de Madiambal Diagne au 3 mars prochain. Le journaliste est accusé de plusieurs infractions, notamment d’association de malfaiteurs, d’escroquerie sur les deniers publics et de blanchiment de capitaux.

La justice française avait demandé des précisions sur la demande d’extradition le 25 novembre dernier, notamment sur les faits reprochés à Madiambal Diagne et les textes juridiques applicables. Selon la ministre de la justice, les autorités sénégalaises ont transmis tous les éléments demandés.

Pour rappel, Madiambal Diagne est sous le coup d’un mandat d’arrêt international émis par le Pool judiciaire financier du Sénégal et est actuellement en France, où il s’est réfugié.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20260202 2001552

Renforcement de l’axe Dakar-Brazzaville : Bassirou Diomaye Faye et Sassou N’Guesso œuvrent Pour une nouvelle dynamique de partenariat

Le Président Bassirou Diomaye Faye est actuellement en visite officielle à Brazzaville, où il a …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved