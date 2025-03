Face à la multiplication des mouvements d’humeur : L’État du Sénégal brise le silence et propose un Calmant

Partager Facebook

En vue d’éviter les grèves et arrêts de travail, le gouvernement du Sénégal cherche les moyens et la nécessité d’aboutir à ce qu’il appelle un Pacte national. En somme, il s’agit d’un moyen de stabilité sociale avec les partenaires sociaux, en tête desquels les syndicats des travailleurs. Pour le Patronat, l’apurement d’une bonne partie de la dette intérieure devrait l’amener à des bons sentiments.

Vue les nombreuses sorties de plusieurs syndicats et organisations, le Premier ministre a entrepris de faire un réaction afin de régler la situation . Dans le communiqué du Conseil des ministres de ce Mercredi 06 Mars 2025, on informe que le Premier ministre declare avoir pris bonne note des directives du chef de l’Etat, en exhortant le ministre des Finances et du budget à lui soumettre, dans les plus brefs délais, la stratégie d’apurement des engagements financiers de l’Etat vis-à-vis des entreprises fait savoir Ousmane SONKO.

Après avoir longtemps invoqué le besoin pour les différents partenaires de l’Etat d’être résilients au regard de la situation des finances du pays, le chef du gouvernement semble se faire à l’idée qu’il ne pourrait rien obtenir d’une machine à court de carburant.

Pour indiquer à quel point la situation dans certaines entreprises était dramatique, le président avait souligné la nécessité pour des entreprises d’avoir une idée des échéances de remboursement de leurs créances par l’Etat : «Si l’Entreprise a plus de visibilité sur les échéances de paiement, elle peut se réorganiser en conséquence pour maintenir les emplois et poursuivre ses activités et ses investissements.» Sans doute qu’avant le prochain Conseil des ministres, des entreprises commenceront à recevoir des notifications de paiement de certaines créances. Selon les dernières informations, on indiquait que la dette intérieure était de plus de 3000 milliards de F Cfa en fin 2024 où celle due aux banques locales dépassait à l’époque, les 2500 milliards de francs Cfa, menaçant meme le fragile équilibre de l’économie nationale.

Et pour faire bonne mesure, le gouvernement du Sénégal, avec l’approche du 1er Mai 2025, veut indiquer qu’il prend compte des revendications du monde du Travail, aux côtés des préoccupations du Capital. «Le Premier ministre a rappelé l’urgence attachée à un dialogue social inclusif et sincère en vue de la conclusion d’un Pacte national de stabilité sociale, au plus tard le 1er mai 2025, avec l’objectif de parvenir à des décisions équilibrées pour répondre aux revendications tout en prenant en compte la situation économique et financière du pays.»