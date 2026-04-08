FADP 2025 : Le CDEPS annonce une plainte devant l’OFNAC

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Sur la gestion du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP), le Conseil des éditeurs et professionnels de la presse (CDEPS) dénonce des « irrégularités majeures » dans le processus d’attribution des financements. Le CDEPS rappelle notamment que l’article 19 du décret encadrant le FADP définit clairement les pièces à fournir pour toute demande, tandis que l’article 14 impose la délivrance d’un récépissé pour tout dossier complet.

Face à ce qu’il considère comme des « violations manifestes » de la loi et du décret organique du FADP, le CDEPS prévoit de saisir dans les prochains jours l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), ainsi que la justice, pour dénoncer notamment un « détournement de deniers publics » et une « violation flagrante des règles d’attribution ».

Or, la période de dépôt physique des candidatures, fixée du 24 au 27 décembre 2025, est jugée « manifestement insuffisante ». Cette fenêtre de cinq jours seulement, incluant un jour férié et un week-end, n’aurait pas permis aux entreprises de presse de constituer des dossiers conformes aux exigences.

Ce qui explique d’ailleurs que le taux de succès des dossiers physiques s’élève à 38,15 %contre plus de 80 % pour les dépôts numériques via la plateforme DMS. Une disparité que le CDEPS qualifie d’« inégalité procédurale de 41,8 points », qu’il estime non accidentelle. Par ailleurs, les patrons d’entreprises de médias privés affirment que la plateforme numérique utilisée aurait été « jugée illégalement fondée par la Cour suprême ».

Par ailleurs, le Conseil, membre du conseil de gestion du FADP, avoue avoir refusé de participer à la conférence de presse organisée par le ministère de la Communication. C’est pour ne pas « cautionner un processus entaché d’irrégularités majeures », après être restés sans réponse à une demande de report adressée au ministre le 29 décembre 2025.

En plus, selon Maïmouna Ndour Faye, membre du CDEPS, « aucune facilitation n’a été faite auprès des services des impôts pour l’obtention des documents requis ». Ceci, contrairement à ce qui a été affirmé par le directeur de la Communication, Habibou Dia, en marge de la conférence de presse sur la publication du rapport sur la gestion 2025 du Fonds d’appui et de développement de la presse (FADP).