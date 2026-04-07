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FADP: Le Cdeps face à la presse mercredi

7 avril 2026 Actualité

Le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) organise une conférence de presse ce mercredi 8 avril à 12 heures, à la Maison de la Presse Babacar Touré, dans la salle Alpha Abdallah Sall (7ème étage).

Cette rencontre portera sur la répartition du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP), pour l’exercice 2025. Le CDEPS entend revenir sur le blocage arbitraire et la non-distribution illégale de la subvention destinée aux entreprises de presse au titre de l’année 2024.

Le CDEPS informera des dysfonctionnements relevés dans la gestion de ces fonds.

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