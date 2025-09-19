Farba Ngom évacué en urgence à l’hôpital Principal

Partager Facebook

Farba Ngom, maire des Agnam, a été évacué en urgence du Pavillon spécial vers l’hôpital Principal de Dakar, dans la nuit de mercredi à jeudi, à la suite d’un malaise. L’information a été confirmée à L’Observateur par son avocat, Me Baboucar Cissé.

La même source rappelle que cette nouvelle alerte médicale s’ajoute à une situation déjà jugée préoccupante : plusieurs expertises, dont celle de trois professeurs de médecine requis par la Justice, ont conclu que la santé de Farba Ngom est incompatible avec une détention en milieu carcéral. L’un des rapports mentionne même le risque de « mort subite nocturne potentielle ».