Fatick : Une école brulée et son bus calciné

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une école privée brulée et son bus ont été tous brulé par le feu. Selon des informations, ces derniers appartiendrai à un membre du parti Pastef. Et au banc des accusés, des militants de Bby .Les faits se sont déroulés mardi soir lors du passage du candidat de la Bassirou Diomaye Faye à Fatick.

Une école privée a été brulée et son bus calciné, mardi soir lors du passage du candidat de la Bassirou Diomaye Faye à Fatick. Selon les informations, la simple raison est que le propriétaire fait parti du parti Pastef. Des militants de Bby accusés.

Publicités

Le propriétaire de l’école, selon des témoignages, est du parti Pastef. Les riverains accusent ainsi des militants de Bby à l’origine de cette voie de fait. Ces événements se sont produits mardi, aux environs de 3 heures du matin, lors d’affrontements entre militants de Pastef et ceux de Bby, lors du passage de la Caravane de Diomaye Président.

Selon les riverains, la justice doit être rendue de manière équitable et impartiale, sans tenir compte de l’appartenance politique des personnes impliquées. Par ailleurs, la caravane de la coalition Diomaye Président a fait l’étape de Fatick ce mardi entre 21h et 23h et celui de Amadou Ba y était jusqu’à 1h du matin.