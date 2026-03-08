Fatou Sow, la présidente nationale des femmes liberales appelle à l’unité

Partager Facebook

Cette journée qui a débuté par un récital de Coran a été animée par de talentueux conférenciers sur le thème : « rôle de la femme dans la société » Saisissant cette occasion, la présidente des femmes, l’honorable députée Mme Fatou Sow a lancé un appel à l’endroit de ses camarades « pour une mobilisation des libéraux afin de travailler en direction des prochaines joutes électorales. »

En ce 8 mars, Journée internationale des Femmes, la Fédération Nationale des Femmes Libérales (FNFL) du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a rendu un vibrant hommage à toutes les femmes du Sénégal et du monde.

Cette journée fut un moment de reconnaissance, de mémoire et d’engagement. Elle fut aussi un moment de grande mobilisation des femmes des 59 fédérations PDS, d’anciens responsables du parti dont Moussa Sy. Elle a aussi été marquée par la présence des icônes comme Aïda Sow Diawara, Aïda Ndiongue, Oumou Salamata Tall.

« En ce jour symbolique, la Fédération Nationale des Femmes Libérales a réaffirmé son engagement à renforcer le leadership féminin, à promouvoir l’égalité des chances et à défendre la place des femmes dans toutes les sphères de décision » lit-on dans le communiqué..

La Fédération des femmes a rendu un grand hommage au Secrétaire général national du PDS, le président Abdoulaye WADE, père de la loi sur la parité qui fut une avancée majeure dans la lutte des femmes.

La présidente nationale des femmes Libérales, l’honorable députée Mme Fatou Sow, n’a pas manqué de rappeler que le Président WADE a été le premier à nommer une femme au poste de première ministre de la république en la personne de Madame Mame Madior BOYE.

Ce fut une opportunité pour les nombreuses délégations issues de « la grande famille libérale » notamment celles de Oumar Sarr, de Modou Diagne Fada, de Madicke Niang, de Samba Bathily, de rappeler les liens forts qui les unissent au PDS et au Président Wade.

La présidente des femmes a souligné le soutien de deux figures emblématiques féminines du temporel et du religieux en l’occurrence la Présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Aïssata Tall Sall et celui de Sokhna Baly Mountakha Mbacké…