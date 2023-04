Fédération Sénégalaise de Basket-Ball : Pathé Keïta déclare sa candidature pour le poste de président

Après plusieurs tracasseries concernant l’authenticité des textes régissant le basketball sénégalais adoptés en juin 2021, Pathé Keïta se désigne enfin pour affronter Me Babacar Ndiaye. La date de l’Assemblée Générale Elective de la Fédération sénégalaise de Basketball encore reportée. Elle aura finalement lieu le Samedi 27 Mai 2023. Ainsi, le Comité électoral autonome de l’Assemblée Générale Elective informe que la date limite de dépôt des dossiers de candidature est prorogée jusqu’au Vendredi 21 Avril à 00 heures. Dans un communiqué , Me Seydou Diagne et compagnie rappellent par ailleurs qu’en raison de la transmission à la date du 20 janvier 2022 des statuts et règlement intérieur de la FSBB adopté le 5 juin 2021, au ministère de l’intérieur sous couvert du ministre des Sports par lettre n°005/2022/FSBB/PDT, déchargée le 20 janvier 2022, ceci s’avère en vigueur et applicable dès lors que le décret 76-040 du 16 janvier 1976 fixant les obligations particulières auxquelles sont soumises les associations à but d’éducation populaire et sportive ainsi que les associations à caractère culturel, instaure seulement une obligation d’information à l’endroit des autorités.

Président de la Convergence pour le Renouveau du Basketball Sénégalais (CRBS) et celui de Guédiawaye Academy, Mamadou Keïta dit Pathé a déclaré sa candidature pour la présidence de la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball lors de l’assemblée générale prévue le 27 mai.

Après plusieurs conférences de presse et la sortie de plusieurs communiqués dénonçant le mode électoral en vue de ces élections, Pathé et les siens ont décidé de mettre tout de côté et laisser les urnes s’exprimer. Il fera face à Me Babacar Ndiaye qui lutte pour un 3ème mandat à la tête du FSBB. La clôture du dépôt de dossier est prévue ce vendredi 21 avril à 18 heures.

Cette nouvelle décision du comité électoral autonome va permettre à Pathé Keita de déposer sa candidature. Le président de Guediawaye Basket Academy (GBA) l’a officialisé dans la soirée d’hier mardi. publiant des visuels où l’on peut retrouver son curriculum vitae.