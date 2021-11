Fête de l’Excellence à Bargny : 153 élèves récompensés par la mairie

La mairie de Bargny a primé, au cours d’une « fête de l’excellence » (cuvée 2021) organisée, le 16 octobre dernier, les 153 meilleurs élèves de sa commune qui se sont distingués tout au long de l’année scolaire par « l’excellence de leur travail ».

Sélectionnés sur la base de leurs performances scolaires de l’année scolaire, les meilleurs élèves de Bargny ont été récompensés par la municipalité. Les plus méritants ont reçu des ordinateurs et des kits scolaires. Ce, sous la présence de 600 personnes dont des délégués de quartier, parents d’élèves, directeurs d’école, enseignants et élèves de Bargny.

Le Maire Abou Ahmed Seck a remercié, à plus d’un titre, les efforts fournis par les acteurs locaux de l’éducation nationale, qui ont travaillé durement pour le bon déroulement des apprentissages.

« Ma présence à cette cérémonie marque ma détermination et mon engagement a faire de l’école de Bargny un creuset du savoir, de connaissances et de sociabilisation et surtout d’excellence. Chers récipiendaires, vous faites notre fierté et vous avez su démontrer que malgré toutes les difficultés que connait l’école sénégalaise, l’assiduité, la discipline et le travail sont capables de renverser toutes les montagnes et de donner les bons résultats que vous avez obtenus », a déclaré l’édile de Bargny.

« C’est la fête de l’avenir de Bargny et toutes les sociétés qui ont avancé et renversé des défis ont su placer l’éducation au cœur de leurs politiques de développement », a-t-il fait remarquer.

« Depuis 2014, l’éducation était la grande cause de notre mandat. Au niveau du conseil municipal, nous sommes rassurés, nous sommes confiants que le Bargny d’antan dont on parlait, nous sommes en train de le replacer au cœur de ce qui se fait au Sénégal.

Il liste son bilan éducatif : « En 2015, nous avons organisé les assises de la formation et de l’éducation, pour réfléchir ensemble sur le devenir de notre école ».

A l’issue des Assises, les échanges avaient permis de dégager au moins deux axes majeurs. Le premier axe portait sur le bâti scolaire. C’est ainsi que 41 salles de classes ont été construites depuis 2014, portant le nombre de salle de classe de 136 en 2014 à 177 salles de classes en 2021. Dans le même temps 47 salles ont été réhabilitées et plus d’une vingtaine de blocs sanitaires construits. Le deuxième axe portait sur l’accompagnement des familles démunies. Depuis 2014, la municipalité distribue chaque année des fournitures à l’ensemble des écoliers. Quid des bourses scolaires ? «La remise de bourses scolaires a démarré depuis 2016 et à l’époque, nous avions pris en charge 39 élèves pour un montant supérieur à 3 millions de FCfa, puis on est monté en puissance avec un peu plus d’une centaine d’élèves bénéficiaires de bourses pour un montant total de 11 millions de Fcfa ». En 2020, il signale que la commune a octroyé plus de 200 bourses scolaires pour un montant supérieur à 21 millions. «Cette année, sur 400 demandes de bourses reçues, 300 ont été actées pour un montant avoisinant les 30 millions Fcfa », renseigne-t-il.