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Fête de l’indépendance 2026 : Le programme des festivités dévoilé

26 mars 2026 Actualité

Cette année, le thème de la célébration est : «Les Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026».

Sénégal célébrera, le 04 avril 2026, le 66e anniversaire de son accession à l’indépendance. Cette année, la cérémonie officielle est prévue à Thiès (70 km à l’est de Dakar). Directeur de l’Information et des relations publiques des Armées, le capitaine de vaisseau Ibrahima Sow a dévoilé, ce jeudi, le programme des festivités de la fête de l’indépendance du Sénégal, dans un communiqué.

À Thiès, selon le communiqué, l’événement sera présidé le Président de la République, Chef suprême des Armées, Diomaye Faye. Il sera marqué entre autres activités, par une prise d’armes avec remise de décorations, une projection d’un film illustrant le thème suivi d’un défilé civil et militaire à partir de 08 heures, sur l’avenue Caen.

Dans les autres régions, les cérémonies seront organisées par les commandants de Zone militaire, en relation avec les autorités administratives locales.

 

 

 

 

 

 

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