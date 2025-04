Fête de l’indépendance : 37 agents et personnels civils décorés à la Médaille d’Honneur des Douanes

Partager Facebook

Dans le cadre des activités marquant la célébration de la fête de l’indépendance, édition 2025, l’Administration des Douanes a organisé une cérémonie de décoration à la Médaille d’Honneur des Douanes. Ce sont 37 agents, paramilitaires comme civils qui ont reçu la distinction.

La cérémonie a eu pour cadre l’Ecole des Douanes, sous la présidence du Ministre des Finances et du Budget, Cheikh DIBA, en présence du Directeur général des Douanes, Babacar MBAYE, du Comité de Direction de la DGD et plusieurs autres hauts responsables de l’Administration.

Dans son mot de bienvenue, le Directeur général des Douanes, Babacar MBAYE, a exprimé sa gratitude à l’endroit du Ministre des Finances et du Budget, pour sa présence et son soutien constant à l’Administration. Il a, aussi, dit toute sa satisfaction quant à la prestation remarquable du détachement des Douanes qui a pris part au défilé.

Abordant le thème de cette année qui est axé sur la souveraineté technologique et industrielle des Forces de défense et de sécurité, le DGD a souligné l’importance de l’innovation et du renforcement des capacités au sein de la Douane. Il a également mis l’accent sur la nécessité de renforcer la protection des infrastructures informatiques comme le Système GAINDÉ qui fait la fierté de toute l’Administration. A la fin de son discours, il a vivement félicité et encouragé les agents décorés, les appelant à persévérer dans l’excellence.

Le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh DIBA quant à lui, a salué les efforts et les performances remarquables des agents des Douanes dans la mobilisation des recettes, la protection de l’économie nationale et la surveillance du territoire. Il a, par ailleurs, souligné l’importance de la souveraineté technique et industrielle des Forces de défense et de sécurité, ainsi que la nécessité de moderniser et renforcer les capacités opérationnelles dans un contexte géopolitique complexe. Il a également rendu un vibrant hommage aux agents des Douanes qui se sont distingués dans l’exécution du service, et c’est ce qui leur a valu, les décorations au titre de la Médaille d’Honneur des Douanes à l’occasion de la célébration de la fête nationale.