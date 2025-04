FIARA 2025: La souveraineté alimentaire au cœur des  préoccupations

La souveraineté alimentaire sera au cœur des échanges à la foire internationale de l’agriculture et de l’innovation technologique. Selon le promoteur, Pape Abdou Fall, l’objectif est de favoriser l’accès aux producteurs et organisations à l’information agricole, aux innovations commerciales, techniques et technologiques, améliorer les conditions de production et de commercialisation des produits, ensuite faciliter les échanges d’expériences et d’idées à travers des espaces de discussion sur les politiques, les programmes et les questions majeures du développement agricole et rural. » En marge de la 25e édition de la FIARA, se tiendra la deuxième édition du Salon international de l’agriculture et des animaux (SIA), du 13 au 16 mai 2025, dans le même cadre. Le SIA sera un cadre idéal pour les professionnels des différents secteurs et les partenaires, de partager leur savoir-faire, mais aussi de proposer des solutions et des approches pertinentes par des innovations, mais également des rencontres et des discussions autour des grandes questions du développement pandémique », dit-il. Et de poursuivre : » La rencontre d’aujourd’hui avec la presse revêt un caractère exceptionnel. En effet, elle est l’aboutissement de 25 ans de pratiques et de réflexions soutenues pour mettre en chantier et conduire un événement aussi important et porteur d’espoir que la FIARA, une foire d’intégration des peuples et des économies rurales et agricoles, dont la spécificité est qu’elle est conçue par et pour les producteurs au profit des exploitations familiales ». Il renseigne que cette année, la cérémonie de lancement est organisée à la chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar. « Depuis la première édition en 1999, les épreuves de discussions ont tourné autour d’importantes questions comme le rôle des exploitations familiales dans le développement agricole et rural, l’amélioration de la productivité, les services d’accompagnement de la production et la commercialisation des produits agricoles. La crise alimentaire que nous vivons a donné un nouvel éclairage aux enjeux de la consommation locale. Enjeux économiques tout d’abord, avec l’importance de consolider le tissu de notre production agricole et agroalimentaire. Enjeux environnementaux, ensuite avec les enjeux climatiques que nous vivons et qui ont un impact certain sur la production. Enjeux sociétaux, enfin avec les valeurs orientées vers une production de qualité et en quantité ou des coûts supportables par les consommateurs », explique-t-il. De son avis, le consommer local est une bonne alternative pour les faibles économies, ne coûte pas cher et protège la balance commerciale. « D’où le thème de cette édition, la souveraineté alimentaire, enjeux difficiles et persécutifs. Un slogan, porteur d’espoir pour le Sénégal dans sa quête de sécurité alimentaire », souligne-t-il. Et de renchérir: » A peine 60 exposants à la première édition, aujourd’hui, la FIARA accueille annuellement beaucoup d’exposants, les services d’accompagnement de la production et des fortes délégations étrangères ».