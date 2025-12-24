FIDAK 2025 : Amadou Ba plaide pour une articulation cohérente des secteurs culture, artisanat et tourisme

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce lundi 22 décembre était la journée du ministère de la culture, de l’artisanat et du tourisme à la foire internationale de Dakar (FIDAK) édition 2025. La journée a été un moment fort de valorisation des secteurs de la culture, de l’artisanat et du tourisme au Sénégal.

Saisissant l’occasion, le ministre de tutelle en l’occurrence Amadou Ba a souligné l’importance stratégique de ces trois sous-secteurs pour le développement économique et social du pays.

Il a insisté sur la nécessité de penser leur articulation de manière cohérente et intégrée, pour créer plus de valeur et d’opportunités. Le ministre a également annoncé le lancement prochain des assises des secteurs, un cadre inclusif de réflexion et de concertation visant à définir des actions concrètes et structurantes.

Après la cérémonie officielle, Amadou Ba a visité les stands des régions, constatant la créativité et le savoir-faire des acteurs territoriaux. La visite s’est achevée au stand de l’APDA, marqué par l’innovation CRE’AKTIV HUB, illustrant la dynamique de modernisation et d’innovation portée par le secteur de l’artisanat.

Publié par EL HADJI MODY DIOP