FIDAK 2025 : Les douanes sénégalaises présentent leurs avancées en matière de digitalisation

La Foire internationale de Dakar (FIDAK) a été l’occasion pour le Ministère des Finances et du Budget (MFB) d’organiser un panel sur le thème « la digitalisation de l’administration financière : un levier pour l’équité territoriale ». Le Lieutenant Moussa Karé DIONGUE, Chef du Bureau des Études, du Développement et de l’Intégration des Solutions informatiques à la Direction des Systèmes d’Informations des Douanes (DSID), a représenté la Direction générale des Douanes lors de cet événement.

Le Lieutenant DIONGUE a retracé l’évolution du système GAINDE (Gestion Automatisée des Informations Douanières), qui a connu un cycle de maturation jusqu’à son bascuement vers GAINDE intégral. Cette transition vise à fluidifier les échanges et à asseoir la souveraineté numérique de l’Administration des Douanes.

La Direction générale des Douanes a réussi à connecter des bureaux frontaliers à GAINDE, notamment ceux de Rosso (Nord) et Kidira (Sud-est), et prévoit de connecter prochainement ceux de Karang et Keur Ayib (Centre). L’objectif est de permettre aux entreprises, quel que soit leur lieu d’implantation sur le territoire national, de bénéficier de la même célérité et de la même qualité de service qu’à Dakar.

Le Lieutenant DIONGUE a insisté sur le volet sécuritaire, soulignant que la digitalisation s’accompagne de la mise en place de systèmes rigoureux d’analyse de risque, garantissant une sécurisation efficiente des flux de données et une lutte plus efficace contre la fraude commerciale.

Le stand des Douanes sénégalaises a attiré de nombreux visiteurs, dont l’Inspecteur général de Police Mame Seydou NDOUR, Directeur général de la Police nationale. Ce dernier a salué le « travail colossal » abattu par l’Administration des Douanes, notamment dans le domaine de la transformation digitale.

Le Lieutenant Moussa Karé DIONGUE a réaffirmé la vision du Directeur général des Douanes, qui place l’usager au centre de l’action douanière. La Douane sénégalaise s’impose ainsi comme un acteur de la transformation territoriale et du climat des affaires au Sénégal.

