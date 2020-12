Fin de disette pour Sadio Mane

Muet lors de ses huit derniers matchs, en Premier league, Sadio Mané retrouve le chemin des filets. L’attaquant des Lions et des Reds a marqué le deuxième but, à la 35e minute, de Liverpool, face à Crystal Palace, ce samedi, 19 décembre, en match comptant pour la 14e journée du championnat anglais.

Pour le premier but, Sadio Mané était déjà passeur décisif, mettant sur orbite Minamino, qui a ouvert le score, dès la 3e minute. Derrière Sadio Mané, Firmino, encore lui, inscrira la balle du 3e but, à la 44e minute.