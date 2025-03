Fin du Ramadan: Faut-il verser la « Zakat al Fitr » en nourriture ou en argent ?

Partager Facebook

La Zakat al Fitr est une aumône obligatoire qui est versée à l’occasion de la rupture du jeûne du mois de Ramadan, l’un des 5 piliers de l’Islam. Concernant son statut et comme dit précédemment, le prophète a rendu cette aumône obligatoire pour tout musulman peu importe son âge.

La Zakat al-Fitr est une aumône obligatoire à donner avant la prière de l’Aïd, et elle est fixée à 1000 frs environ par personne, soit l’équivalent de 2,5 kg de riz. Chaque personne doit la donner pour elle-même, ainsi que pour les personnes de sa responsabilité, comme ses enfants ou son épouse. Cependant, elle ne doit pas être donnée à des personnes que l’on a déjà pour obligation de nourrir, telles que les parents (père, mère, etc.).

La Zakat Al Fitr est obligatoire ?

La Zakat Al Fitr est obligatoire pour tout musulman quel que soit son âge.C’est en général le chef de famille qui la sort pour lui-même et toutes les personnes à sa charge.

Cette aumône a pour objectif de purifier les jeûneurs et de permettre aux plus démunis de célébrer l’Aïd avec joie, contribuant ainsi à renforcer la solidarité et l’esprit de communauté au sein de la ummah.

Chaque année, des milliers de personnes ne trouvent pas de quoi rompre le jeûne et célébrer la fête de l’Aïd El Fitr ce qui fait de la Zakat al Fitr une aide très importante.

Mais sous quelle forme doit-on verser cette aumône ? Faut-il verser la « Zakat Al Fitr » en nourriture ?

Si vous deviez retenir une chose de cet article, ça serait la suivante : la Zakât « Al Fitr » doit être versée en nourriture et non en argent.

La Zakat « Al-Fitr » est mentionnée dans plus de 80 versets du Coran, et elle a pour objectifs de purifier l’âme de l’avarice et de la convoitise, d’aider les pauvres et les nécessiteux, de renforcer les liens fraternels parmi les croyants, de promouvoir des œuvres d’utilité publique et d’assurer un équilibre social et économique.

Comment calculer la Zakat Al Fitr en nourriture ?

Vous pouvez consulter les mesures exactes à distribuer pour verser votre Zakat Al Fitr si vous choisissez l’option de la distribuer vous-même aux personnes dans le besoin. Si vous souhaitez passer par un organisme ou une personne qui va la distribuer pour vous, son montant est fixé par personne.

Ce montant symbolique est équivalent à un « sâ », une mesure traditionnelle de quantité.

Vous pouvez donner votre Zakat al Fitr directement aux personnes démunies de votre entourage et si vous n’en trouvez pas, les mosquées, associations et même certains lieux de collecte aménagés sont facilement accessibles quelques jours avant la fin du Ramadhan. Mais attention à bien vous assurer que l’organisme auquel vous confiez votre Zakat al Fitr la distribue en nourriture !