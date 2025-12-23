Finale Gov’athon 2025 : Ousmane Sonko appelle l’Afrique à ne pas rater la révolution numérique

Partager Facebook

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé, ce mardi, la deuxième édition de la grande finale du Gov’athon 2025, consacrée aux projets innovants et structurants, au Centre international Abdou Diouf. Cette compétition met en avant des solutions prêtes à moderniser l’administration publique et à améliorer la qualité des services publics.

Devant les étudiants, Ousmane Sonko a souligné l’importance de la révolution numérique et technologique en cours, affirmant que l’Afrique ne doit pas rater cette opportunité. « Nous avons manqué les précédentes révolutions industrielles, mais nous n’avons pas le droit de rater celle-ci », a-t-il déclaré.

Dans ce cadre, le Chef du gouvernement a encouragé les jeunes à se lancer dans l’innovation et l’entrepreneuriat, assurant que le Sénégal peut produire des champions dans ce domaine. « Le Sénégal peut prétendre figurer parmi les leaders africains, grâce à votre détermination et à l’accompagnement de l’État », a-t-il ajouté.

Ousmane Sonko a également mis l’accent sur l’importance de la formation et du financement pour les startups, promettant que l’État fera tout pour soutenir les jeunes entrepreneurs. « Nous sommes prêts à vous accompagner et à vous garantir la formation et le financement nécessaires pour réussir », a-t-il promis.

Revenant sur les vainqueurs de l’édition passée, le Premier ministre a salué la performance du premier champion qui est actuellement devenu président directeur général (PDG) d’une entreprise. Dans le but de l’encourager, Ousmane Sonko indique qu’il est plus important que le Président de la République, le Premier ministre ou encore les membres du gouvernement. Il a exprimé, dans ce sens, son souhait d’avoir 1000 PDG que d’avoir un million de politiciens.

Publié par EL HADJI MODY DIOP