Financement de l’agropole sud : L’enveloppe passe de 57 milliards FCFA à 109 milliards FCFA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a visité le parc agro-industriel d’Adéane, dans le cadre de sa tournée économique en Casamance. Cet espace de 85 hectares est l’un des neuf centres du projet agropoles Sud, qui couvre les régions de Ziguinchor, Sedhiou et Kolda.

L’objectif de l’agropole Sud est de promouvoir la transformation des produits locaux, réduire les pertes post-récoltes et mettre fin à l’exportation de la matière première. Le projet est financé à hauteur de 57 milliards FCFA, avec le soutien de la Banque africaine de développement (BAD) et de la Banque islamique de développement (BID).

Le président Diomaye Faye a annoncé que l’enveloppe dédiée à l’agropole Sud sera portée à 109 milliards FCFA pour exploiter pleinement le potentiel de la Casamance, de la production à la transformation. Il a également promis de poursuivre les efforts pour renforcer les moyens des autres agropoles.

Cette initiative vise à développer l’agriculture locale, créer des emplois et améliorer les conditions de vie des populations de la région.

Publié par EL HADJI MODY DIOP