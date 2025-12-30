FMI-Sénégal : Vers un nouvel accord avec une nouvelle cheffe de mission

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a annoncé aujourd’hui à l’Assemblée nationale que les discussions avec le Fonfs Monétaire international (FMI) sont sur le point d’aboutir et qu’un nouveau programme devrait être finalisé prochainement.

Selon lui, les échanges avec l’institution financière internationale sont en bonne voie, malgré l’absence d’accord formel pour le moment. Il s’agit simplement d’ajustements techniques en cours.

Pour accélérer les choses, une nouvelle cheffe de mission du FMI, Mercedes Vera-Martin, prendra ses fonctions en janvier 2026. Elle sera chargée de poursuivre les discussions et de finaliser le nouveau cadre de coopération entre le Sénégal et le FMI.

Le ministre a souligné l’importance de ce partenariat pour la stabilité économique du pays et a réaffirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre les réformes nécessaires pour renforcer les finances publiques et promouvoir la croissance.