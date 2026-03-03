Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
ndeye saly diop dieng1

Fonds Covid : Non lieu pour Ndèye Saly Dieng

3 mars 2026 Actualité

La commission d’instruction de la Haute Cour de justice a mis fin aux poursuites contre Ndeye Saly Diop, ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants sous le régime de Macky Sall. Elle a rendu un arrêt de non-lieu, a appris Senego.

Ndéye Saly Diop avait été inculpée et placée sous contrôle judiciaire le 19 mai 2025 pour un détournement présumé de 52 millions de FCFA liés à la gestion des fonds Covid-19.

L’ancienne ministre avait obtenu une liberté provisoire après consigné la somme de 57 millions de FCFA.


Avec cette décision, la Haute Cour de justice entérine la fin de l’action judiciaire à son encontre, mettant un terme à plus d’un an de procédure.

Tags

Vérifier aussi

image1170x530cropped

ONU : Macky Sall a déposé sa candidature

Macky Sall a sauté le pas. L’ancien chef de l’État est officiellement candidat pour le …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved