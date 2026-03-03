Fonds Covid : Non lieu pour Ndèye Saly Dieng

Partager Facebook

La commission d’instruction de la Haute Cour de justice a mis fin aux poursuites contre Ndeye Saly Diop, ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants sous le régime de Macky Sall. Elle a rendu un arrêt de non-lieu, a appris Senego.

Ndéye Saly Diop avait été inculpée et placée sous contrôle judiciaire le 19 mai 2025 pour un détournement présumé de 52 millions de FCFA liés à la gestion des fonds Covid-19.

L’ancienne ministre avait obtenu une liberté provisoire après consigné la somme de 57 millions de FCFA.

Avec cette décision, la Haute Cour de justice entérine la fin de l’action judiciaire à son encontre, mettant un terme à plus d’un an de procédure.