Foot: Le président de la Caf Patrick Motsepe attendu à Dakar

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Le président de la Confédération africaine de football, Dr Patrice Motsepe, est attendu à Dakar ce mercredi 8 avril 2026 dans un contexte particulièrement tendu autour du football africain.

Le patron de la CAF prévoit de rencontrer le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall. Cette visite s’inscrit dans une tournée sous-régionale qui devrait également le conduire au Maroc a appris Wiwsport.

Le dossier sensible de la finale de la Coupe d’Afrique

Au cœur des discussions : le dossier sensible de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, actuellement pendant devant le Tribunal Arbitral du Sport. Face aux tensions entre les différentes parties, Patrice Motsepe avait annoncé son intention de privilégier le dialogue afin de trouver une issue apaisée à cette affaire.

Dans ce climat déjà électrique, l’État du Sénégal avait, de son côté, affiché sa volonté d’ouvrir une enquête internationale sur des soupçons de corruption liés à ce dossier, renforçant davantage la pression autour de cette crise.

L’annonce de la visite du président de la CAF n’a d’ailleurs pas laissé indifférent. Sur les réseaux sociaux, une vague d’indignation a rapidement émergé, illustrant le niveau de tension et d’exaspération d’une partie de l’opinion publique. Qui est déjà affecté par la détention de 18 supporters sénégalais à Rabat.

Cette visite à Dakar pourrait ainsi s’avérer déterminante dans la gestion de ce dossier explosif, mêlant enjeux sportifs, politiques et institutionnels à l’échelle continentale.