Football : Après le match Sénégal contre le Burkina Faso, Aliou Cissé dévoile sa déception.

LinkedIn L’entraîneur des Lions Aliou Cissé a reconnu des erreurs mentales et défensives tout en assumant la responsabilité de ce résultat. Malgré la déception, il reste confiant et appelle à une remobilisation avant le prochain match. Après ce qu’il considère comme une défaite, Aliou Cissé a analysé le nul (1-1) concédé face au Burkina Faso ce vendredi à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Selon l’entraînement des lions du Sénégal, il est déçu du résultat, car on aurait pu tuer le match mais on ne l’a pas fait. Aliou Cissé de dire » qu’on avait l’habitude de démarrer par une victoire, ce n’est pas le cas. Je suis déçu pour les joueurs qui ont beaucoup donné. Il nous manque le mental sur ce match. Il y a eu accumulation d’erreurs,. Il faut qu’on revienne un peu plus à cette rigueur défensive. » a t-il déclaré. Certains pensent qu’il y’a un problème de discours mais selon Aliou Cissé ce n’est pas le cas, ils ont respecté la tactique, les consignes, mais il ne faut pas être trop dur avec les joueurs clame t’il . Dans le haut niveau, il faut parfois se concentrer, prendre un but à la dernière minute, c’est frustrant. On est déçu d’avoir pris ce but, j’assume ce nul, je suis l’entraîneur. Je ne suis fui pas mes responsabilités laisse entendre Aliou Cissé. Sur ce, l’entraîneur des lions déclare que dire que notre plan n’a pas été bon, ce n’est pas vrai, car les joueurs ont bien contrôlé le match, bien joué, seulement on n’a pas été efficace. On a un nouveau match qui s’approche lundi, on récupère et repart en guerre mais il faut rectifier, retrouver la solidarité, remobiliser les garçons a fait savoir Cissé.

Sur le cas de Sadio Mane, Aliou Cissé de dire « quand il est sur le terrain, tout le monde a peur de lui, c'est notre maître à jouer. Il reste un grand joueur, l'équipe du Sénégal a besoin de lui, j'ai besoin de lui aussi. On ne peut pas lui demander de marquer et de défendre. Si on a concédé le nul, c'est collectif. » a t'il conclu.

