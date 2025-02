Football: Le match « FRANCE-SENEGAL » en mode repeat au Stade Leopold Sédar Senghor

Partager Facebook

Le remake du match « FRANCE-SENEGAL » lors de l’ouverture de la Coupe du monde 2002 aura bel et bien lieu cette année. La confirmation a été faite par les structures, Africa Sport Connecting (ASC) et International Sport Connecting (ISC) lors d’une conférence de presse.

Un match entre le Sénégal et la France pour inaugurer le nouveau stade Léopold Sédar Senghor. « Pour le lancement de notre projet « FRANCE-SENEGAL », nous organisons une conférence de presse ce mercredi 26 février 2025 à 10h au stade Léopold Sédar Senghor », informent les deux structures.

Ce remake entre anciens internationaux des deux pays aura lieu le 06 avril 2025. Selon les structures, Africa Sport Connecting (ASC) et International Sport Connecting (ISC), qui organisent l’évènement, il s’agit d’un match de légendes d’envergure internationale qui opposera les anciens joueurs du football mondial français, tels que , Robert Pires, Claude Makélélé , Franck Leboeuf, Youri djorkaeff , Mickael Sylvestre , Franck Sylvestre… contre d’anciens internationaux sénégalais. Selon des informations, les organisateurs feront face à la presse pour revenir sur plusieurs details concernant ce match.

A l’occasion, il y’aura la présence de l’international brésilien Ronaldinho qui sera l’invité d’honneur de cet événement. En marge de ce match de légendes du football mondial, joueront, en 1ère heure, des influenceurs, artistes et célébrités du Sénégal et de l’Afrique contre ceux de la France informe la source. « Parallèlement à l’aspect sportif, cet événement est marqué par une forte empreinte sociale et culturelle, avec la prestation d’icônes internationales de la culture sénégalaise, en l’occurrence Daara-J Family et l’artiste peintre Boubou Design, lors d’une soirée de gala », concluent les structures.