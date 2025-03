Football: Le Sénégal jouera contre Irlande avant l’Angleterre

Partager Facebook

En plus de l’Angleterre, l’Equipe Nationale du Sénégal affrontera également l’Irlande en amical au mois de juin prochain. Le match aura lieu à le 6, Dublin.

Quatre (04) jours avant d’affronter l’Angleterre à Nottingham, les Lions joueront contre l’Irlande. Le match aura lieu à Dublin, le 6 juin prochain, à 18 h 45. L’information a été confirmée sur la page X de l’équipe du Sénégal.

Le Sénégal jouera effectivement l’Irlande et cette confrontation amicale a été fixée au 6 juin, soit trois jours avant le duel face aux Three Lions. Le rendez-vous entre Les Boys in Green du capitaine Seamus Coleman et du portier Caoimhín Kelleher et les Lions aura lieu à l’Aviva Stadium, à Dublin.

Les Lions ont mis à jour leur agenda. Entre des qualifications à la Coupe du Monde 2026 à disputer, une Coupe d’Afrique des Nations à préparer, le calendrier de l’équipe de Pape Bouna Thiaw se précise encore plus.

Quelques semaines après la confirmation du match amical contre l’Angleterre, les Lions feront également face à une autre nation britannique au mois de juin prochain.