Football – Les Africains de Liverpool à l’assaut de la Premier League

Cette saison de Premier League réserve son lot de surprise, et on n’est pas encore arrivé à la mi-saison ! En effet, alors que les matchs vont s’enchainer durant les fêtes de fin d’année, avec les traditionnels Boxing Day, les équipes sont de plus en plus touchées par le coronavirus. À tel point qu’une douzaine de match ont déjà été reportés en raison de la propagation du virus.

Alors que les coachs commençaient à réclamer un break afin de récupérer leurs joueurs touchés par le covid-19, et bénéficier d’un peu de repos, la Fédération Anglaise ne l’a pas entendu de cette oreille et prend logiquement en compte les nombreux engagements financiers autour des fêtes de fin d’année et du boxing day. En effet, alors que tous les autres championnats sont à l’arrêt, la Premier League a écrit pas mal de pages de son histoire grâce à ces matchs entre Noël et le Jour de l’an, qui sont des véritables institutions. Un étranger rêve de disputer un jour un match dans cette ambiance, tandis que le public anglais attend avec impatience les matchs pour faire les cadeaux de Noël et aller au stade, généralement en famille.

Donc malgré les plaintes de certains coachs, à commencer par Thomas Tuchel – qui est inquiet pour ses joueurs -, la Premier League s’est montrée ferme et définitive concernant le déroulement des matchs : «Tout en reconnaissant les soucis posés par le COVID-19, l’intention collective de la Ligue est de maintenir le calendrier actuel des rencontres dans la mesure du possible ».

Au niveau du championnat, les équipes se tiennent dans un petit mouchoir de poche. En effet, Manchester City est premier du classement avec 44 points en 18 matchs, un bilan plus qu’honorable. Si les Citizen ont déjà deux défaites, ils ont aussi 14 victoires et 2 matchs nuls. D’ailleurs, les Mancuniens ont trois points d’avance sur Liverpool, deuxième du championnat et accroché par Tottenham ce week-end (41 points). Vient ensuite Chelsea, troisième du classement, avec 38 points.

Si Man City est bien parti pour être champion, notamment au niveau des paris sportifs disponibles pour la Premier League, Liverpool peut compter sur l’un des tous meilleurs joueurs du monde en ce moment. Et il est Africain ! En effet, Mohamed Salah écrase tout sur son passage et survole la concurrence. L’ailier égyptien de 29 ans comptabilise déjà 15 buts et 9 passes décisives en 18 matchs de Premier League. En Ligue des Champions aussi, il brille avec 7 buts en 6 matchs. Le bilan affiché est monstrueux et Salah porte les Reds à bout de bras, accompagné par Sadio Mané, l’attaquant sénégalais. Au milieu de terrain, Naby

Keita pointe aussi le bout de son nez et enchaine les prestations intéressantes. Enfin, en défense, un autre Africain gagne sa place petit à petit : Joel Matip. Malgré les concurrences de Joe Gomez et d’Ibrahima Konaté, le défenseur Camerounais de 30 ans dispose d’un sacré temps de jeu et forme une charnière solide avec Virgil van Dijk. Liverpool, qui possède pas mal d’Africains dans ses rangs, tentera donc de retrouver les sommets de la Premier League dans les prochaines semaines !