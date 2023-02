Football saison 2022-2023 : La FSF dégage plus d’un milliard de subventions pour des clubs

Une somme d’un milliard 299 millions 500 mille francs CFA a été dégagée par la Fédération sénégalaise de football (FSF) pour payer les subventions des clubs et acteurs du football pour la saison 2022-2023, annonce un communiqué de l’instance dirigeante du football sénégalais.

Les subventions concernent chaque club de la Ligue 1 et de la ligue 2, de la Nationale 1 et 2, de la Division 1 et 2 féminine, du beach soccer, des clubs régionaux, l’ONCAV, de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), des supporters présents à la Coupe du monde Qatar 2022. ‘’Tous les bonus et primes ont été libérés au profit des différentes équipes nationales concernées », signale la fédération, promettant de procéder ‘’bientôt au remboursement des arriérés de récompenses que la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) devait à certains clubs de 2016 à 2019″.

Les subventions sont reparties comme suit :

Ligue 1: 15 000 000 francs CFA par club

Ligue 2 : 10 000 000 f CFA par club

Nationale 1: 7 000 000 f CFA par club

Nationale 2: 3 000 000 f CFA par club

Division 1 Féminin : 3 000 000 f CFA par club

Division 2 Féminin : 2 000 000 f CFA par club

Beach Soccer :1 000 000 f CFA par club

Club régional : 1 500 000 f CFA par club

ONCAV :10 000 000 f CFA

ASMS : 3 000 000 f CFA

AEEFS : 2 000 000 f CFA

AIFS :2 000 000 f CFA

ANAF : 2 000 000 f CFA

ANPS : 2 000 000 f CFA

CONEFS : 2 000 000 f CFA

Supporters ‘’Qatar 2022 » : 6 000 000 f CFA